«Степановая весна»: в Балте прошел фестиваль в честь известного юмориста (видео)

Степан Олейник — известный украинский юморист, поэтический талант которого впервые раскрылся в Одессе. Его юморески и фельетоны были популярны десятилетиями и не исчезали со страниц газет, журналов и радиоэфира. Книги художника издавались огромными тиражами не только в стране, но и далеко за ее пределами.

Родился Степан Олейник в живописном селе Пасицелы на Балтщине. В начале апреля исполнилось 115 лет со дня его рождения.

Почти сорок лет подряд «Олійниківська родина» проводила межрегиональный фестиваль «Степанова весна», творческие конкурсы, литературные мероприятия и художественные выставки, вручала ежегодную премию «Во имя добра» имени Степана Олейника от Национального союза писателей Украины, издавала произведения Степана Олейника и сборники поэтов-любителей. Даже пандемия не помешала этому: фестиваль был переведен в онлайн формат.

Все изменила война. Но не остановила ход традиционных Олейниковских читок, которые земляки поэта провели в этом году на Балтщине.

3 апреля возле памятника Степану Олейнику, установленному во дворе Балтского лицея №1, снова звучал его меткий поэтический юмор, не теряющий своей актуальности и сегодня. Юморески читали одни из победителей нынешних «Олійниківських читань», студенты Балтского педагогического профессионального колледжа Александр Ребрий и Андрей Горган.

На самом деле жизнь поэта была далеко не такой веселой, как может кому-то казаться. Директор Балтского исторического музея Петр Ткач рассказал, что в студенческие годы Степана Олейника за то, что он носил вышиванку, посадили в тюрьму. И отпустили только благодаря тому, что в его защиту стало почти 200 студентов, написав соответствующее письмо.

— Отца Степана Олейника считали врагом народа, раскулачили. Хотя он зарабатывал своими мозолями, — рассказал Петр Ткач.

Нынешние Олейниковские дни на Балтщине проходили без участия именитых гостей — членов большой Олейниковской семьи, объединяющей многих писателей, актеров, журналистов, музыкантов, художников, педагогов, музейных работников, библиотекарей, представителей официальных учреждений, меценатов, всех поддерживающих украинскую культуру. На этот раз не было дочери Степана Олейника Леси Степановны. Но участники мероприятия с радостью пообщались с ней по телефону.

— Главное — это был невероятный человек. Но как он мог вырасти другим на такой земле, как наша? Почему-то я убеждена, что и сегодня, в такое сверхсложное время, духовная энергетика доброты и мудрой силы отца оберегает всех нас, поддерживая нашу веру в победу Добра, — сказала, в частности, Леся Олейник.

Балтский лицей №1 носит имя величайшего писателя Олеся Гончара, который также родился 3 апреля только на 10 лет позже. Обоих художников совмещала искренняя дружба. Поэтому в этот день участники мероприятия вспоминали обоих талантливых украинцев, вошедших навечно в историю литературы Украины.

Людмила Шелых

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