Война, день 771-й: в Харькове погибли спасатели, прибывшие на место прилета «шахедов»

Удар «шахедами» по жилым домам Харкова

Сегодня ночью враг массированно атаковал Харьков «шахедами». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар дронов пришелся по жилым домам в густонаселенном районе города.

В МВД Украины сообщили, что спасатели, прибывшие по вызову на один из адресов, подверглись повторному удару беспилотниками. В результате удара на месте погибло трое спасателей.

Еще один дрон попал по многоэтажке за несколько кварталов — там погибла женщина.

Повреждения получили жилые дома по разным адресам, возникли пожары. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.

Всего в ночь на 4 апреля противовоздушная оборона Украины уничтожила 11 из 20 запущенных вражеских дронов, сообщил в утренней сводке Генштаб.

О ситуации на фронте на утро 4 апреля

После захвата Авдеевки и оттеснения ВСУ к западу от города, враг сосредоточил свои усилия на линии Бердычи — Орловка — Тоненькое.

В бой бросаются крупные механизированные соединения с десятками танков, которые, несмотря на потери, постепенно расширяют российскую зону контроля в направлении указанных деревень.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские войска замечены на южной окраине Семеновки и продвинулись к западу от Тоненького, в сторону Уманского. Расширение «серой зоны» в этом направлении зафиксировал и украинский военный паблик Deep State.

За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений, враг нанес 6 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ, 1 пункту управления БпЛА и 1 другому важному объекту противника.

Другие ключевые выводы ISW

Украинские источники продолжают подчеркивать, что поэтапное и отложенное поступление новых западных систем в Украину позволит российским силам адаптироваться к вероятным операционным преимуществам, которые эти системы предоставят украинским силам, и компенсировать их.

Министерство обороны россии заявило, что нападение на «Крокус Сити Холл» вызвало значительное увеличение количества российских претендентов на службу по контракту на фоне сообщений о попытках россии увеличить формирование вооруженных сил этой весной

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов предупредил, что российские компании и местные власти должны защищаться от ударов украинских беспилотников и не полагаться на российскую противовоздушную оборону после украинских ударов 2 апреля по российскому военному производству и нефтеперерабатывающей инфраструктуре в Татарстане.

Потери оккупантов на утро 4 апреля

ВСУ за сутки ликвидировали: