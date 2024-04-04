Как простой парнишка из Одессы стал советником «короля»

Как рабочий с завода стал тренером в “Черноморце”

Внимание на Эдуарда Лучина обратили заслуженный тренер Украины, в то время директор ДЮСШ «Черноморец Анатолий Зубрицкий и председатель ДСО «Водник» Игорь Яковенко.

Несмотря на свои явно не спортивные данные, этот тщедушный невысокого роста паренек выделялся умением руководить своей любительской командой на площадке, тонким пониманием игры и лидерскими качествами.

Поэтому и последовало приглашение поработать на футбольной ниве. Эдуард был счастлив тем, что будет рядом со своей любимой командой «Черноморец» и профессионально способствовать развитию любимой игры. Он ни секунды не раздумывал над этим предложением, несмотря на то, что на Одесском опытно-механическом заводе зарабатывал больше чем в два раза.

Начинал Лучин в должности инструктора-методиста, но вскоре Анатолий Зубрицкий пригласил его работать с детьми в Специализированной детско-юношеской футбольной школе олимпийского резерва.

Футбольный гуру видел, что Эдик не просто любил футбол. Он жил этой игрой, он знал сильные и слабые стороны игроков «Черноморца». Он приходил на тренировки ребят из ДЮСШ и довольно четко мог сказать о перспективах того или иного юного футболиста.

А что уже было говорить о лучших командах и игроках мирового футбола? Здесь с Лучиным навряд ли кто-то мог сравниться. Всё это ему пригодилось, когда он начал набирать в СДЮФШОР юных футболистов и тренировать их.

Учился сам и учил других

В те годы его уже как тренера детских команд начали называть Эдуард Петрович и часто видели на уроках физкультуры в местных школах и на турнирах «Кожаного мяча». Так в юных игроках Илье Цимбаларе и Юре Никифорове он увидел будущих звезд украинского футбола.

С годами они были удостоены различных чемпионских званий и титулов, но в своих анкетах всегда писали «Первый тренер Эдуард Петрович Лучин». А сколько было пацанов, которые хоть и не достигли мастерских высот, но на всю жизнь остались благодарны своему первому тренеру за науку о спорте и жизни.

Вспоминаю и наши беседы и встречи футбольных обозревателей одесских газет с Эдуардом. Он не просто рассказывал и комментировал действия футболистов в ходе турнирных матчей высшей лиги. Казалось, что он отслеживал мысли старших тренеров обеих команд и мог досконально объяснить причины и следствия их решений в ходе матча.

Эта футбольная мудрость подкреплялась постоянным стремлением учиться спортивным наукам. Он продолжил своё образование, закончив Ивано-Франковский техникум физического воспитания с «красным» дипломом, а затем и факультет физического воспитания Одесского педагогического института имени К.Д.Ушинского.

Его профессионализм заметили и в институте. Эдуард Петрович был приглашен преподавать на кафедру спортивных игр и параллельно тренировал студенческую команду института, которая в 1986 году стала чемпионом Одессы.

Внимание к людям, а не к достижениям

Но, пожалуй, не только футбольные знания привлекали к Лучину специалистов и любителей футбола. Спорт – это всегда игра на результат, причем на его постоянный рост. Все внимание –победителям, будущим чемпионам и сразу забываются те, кто сошел с этой орбиты.

Но эта устоявшаяся истина в спорте высоких достижений не была свойственна Эдуарду. Для него футбол, как был с ранних лет, так и оставался значимой, ведущей частью его жизни со всеми его победами и поражениями, чествованием чемпионов и сочувствием к проигравшим.

Эта философия, лидерские качества сыграла свою роль в том, что он стал инициатором и организатором матча между футболистами Одессы и киевского «Динамо», чтобы собрать деньги на памятник безвременно ушедшему из жизни Илье Цымбаларю.

Как компартия вмешивалась в футбол

Но, как оказалось, жизненная позиция Лучина, знание секретов футбольного мастерства и тренерских решений один раз обернулось для него совершенно неожиданной стороной.

Надо учитывать тот факт, что футбол в годы советской власти был не просто игрой, а, как его называли, «партийным видом спорта», одним из инструментов управления народными массами. Каждый из партийных боссов в своем регионе считал достижения своей команды одним из важнейших направлений идеологической работы.

Но Эдуард не интересовался и не знал об аппаратных играх партийного руководства, когда главный тренер команды «Черноморец» Ахмед Алескеров обратил внимание на талант игрока душанбинского «Памира» Эдгара Гесса. Эдуард Петрович встретился с этим футболистом и рассказал ему о перспективах роста спортивного мастерства в высшей лиге советского футбола. После разговора с Лучиным Эдгар Гесс решил переехать в Одессу.

Навряд ли кто-нибудь мог предполагать, что этот переход из одной команды в другую приведет к всесоюзному скандалу. Сначала на тему переманивания игроков со статьей «Рывок капитана» выступила «Комсомольская правда». Потом на эту статью отреагировал орган ЦК КПСС газета «Правда», которая словами своего корреспондента прямо заявила «что такие Эдики нам не нужны». В Одессу приехала комиссия Генерального прокурора СССР, чтобы наказать «виновных» и, прежде всего, Лучина. И лишь вмешательство партийного лидера Украины Владимира Щербицкого поставило точку в этих партийно-спортивных разборках.

Болезнь матери и переезд в Америку

А потом наступили тревожные, 90-е годы. У Эдуарда Петровича тяжело болела мать, которая не отличалась крепким здоровьем. Сказывались годы заключения в сталинских лагерях. Здесь, в карагандинском лагере и родился Эдуард Лучин в далеком 1954 году.

Чтобы он выжил, мать отдавала свою лагерную пайку взамен порции молока, чтобы спасти жизнь своего младенца. Она говорила, что будет всеми силами спасать сына в память об отце, который был политическим заключенным и закончил свой жизненный путь в сталинском лагере.

— Я всегда помнил, что своим выживанием я обязан маме,- рассказывал Эдуард. — На этот раз я был обязан спасти ее. Поэтому и принял решение выехать в США, чтобы сделать матери сложную операцию на сердце. В тот период в Украине это было невозможно.

Свою деятельность в Нью-Йорке он начал строительным подмастерьем: по 12 часов стоял на коленях и отдирал линолеум от бетонного пола. Но, пожалуй, только страсть и любовь к футболу и спорту отвлекала от этого вынужденного занятия. Он продолжал следить за игрой лучших игроков и команд мира, всеми новостями «короля спорта». И судьба вновь подкинула возможность для возвращения к любимому занятию за такую приверженность к футболу.

Из строителей в спортивные комментаторы

Вначале 90-х годов русскоязычные американцы могли смотреть отборочные матчи чемпионата мира по телевидению только на английском языке, что создавало им неудобства. Но, вместе с тем, в каждом доме новых американцев, стоял приемник с постоянным звучанием русскоязычных передач телерадиостанции WMNB.

Вот тогда у Эдуарда Петровича и родилась идея в своем лице совместить этих два средства массовой информации. Он позвонил в редакцию компании WMNB и рассказал о своих комментаторских возможностях. Там заинтересовались и решили испытать Лучина. Ему было предложено сделать комментарий прошедшего матча Канада-Бразилия.

Кроме руководства телерадиостудии его экзаменовал известный спортивный корреспондент газеты «Советский спорт» Евгений Рубин. Забегая вперед, надо сказать, что уже после первого тайма журналист пожал Эдуарду руку и выразил свое восхищение его репортажем, знанием футбола и характеристиками ведущих игроков мира. А потом они вместе вели репортажи с чемпионата мира по футбола в 1994 году.

Уже после окончания чемпионата мира Эдуарду предложили вести спортивные новости в ежедневной вечерней программе «Пульс планеты», которая шла в прай-тайм и воскресную передачу о спорте «Пульс планеты» – спорт». А затем уже последовали тридцать лет работы в статусе спортивного комментатора для телерадиокомпании WMNB.

Помощь спортсменам

Рождение в сталинском концлагере, трудное детдомовское детство, интернат, завод, армия, необходимость помощи больной матери. Да и первые годы жизни в американской действительности выдались очень тяжелыми. Но всегда и при любых обстоятельствах он был и остаётся оптимистом, с чувством юмора, любящим жизнь, и бескорыстно помогающий людям.

Поэтому закономерно, что он выступил инициатором и организатором ветеранского спортивного объединения, затем создал «Ассоциацию ветеранов спорта», которая в прошлом году отметила своё двадцатилетие.

В нее вошли известные спортсмены прошлых лет, олимпийские чемпионы, заслуженные тренеры и другие звезды спорта, блиставшие раньше на пространстве былой страны. Самыми главными праздниками этой Ассоциации стали «Олимпийские балы», которые традиционно проводятся в декабре каждого года в Нью-Йорке.

Участие в них принимали и одесские олимпийцы: Николай Авилов, Ян Железняк, Елена Соколовская, Любовь Рудовская, ветераны команды «Черноморец» Вячеслав Лещук, Валерий Поркуян, спортивные журналисты из Одессы Анатолий Мазуренко, Вячеслав Кульчицкий.

Помощь Украине в борьбе с российской агрессией

Традиционными стали футбольные турниры памяти Валерия Лобановского и одесского тренера Матвея Черкасского, мемориалы памяти 11-го сентября 2001 года и памяти 11-и израильских спортсменов, погибших от рук террористов на 20-х летних Олимпийских играх в Мюнхене. Причем участие в них принимали нью-йоркские команды полицейских и пожарников.

Особый статус они приобрели после агрессии путинской россии против Украины. Это были уже не только футбольные матчи, но и демонстрация поддержки Украины в борьбе за свою свободу и независимость, проходящих под девизом «Одна едина, разом з Украiною». На прошедшем футбольном турнире и в ходе «Олимпийского бала» было собрано пять тысяч долларов для ВСУ.

Спорт не может быть вне политики, считает Лучин и часто доказывает эту истину в своих спортивных передачах. И в каждой из них можно чувствовать его любовь к Украине и родному городу, надежды на скорейшую победу и боль за будущее Украины. Причем мысли Эдуарда звучат не только в США. Недавно на радио «Голос Америки», куда его периодически приглашают комментировать важные спортивные события в мире, он объяснял слушателям многих стран необходимость отстранения России и Белоруссии и от участия в Олимпийских играх в Париже. И нет сомнения, что его знание олимпийских истин, искренность и энергия дают свои плоды.

Юбилей

Сегодня, 4 апреля 2024 года, член Всемирного клуба одесситов, обладатель почетного звания «Человек дела», учрежденного газетой «Вечерняя Одесса», президент американской «Ассоциации ветеранов спорта» Эдвард Лучин отмечает свое 70-летие. Соберутся его друзья, ветераны спорта из различных стран мира, любители футбола, местные журналисты, политики, представители нью-йоркской мэрии, чтобы поздравить и сказать теплые слова благодарности за его многогранную деятельность в служении людям и футболу. И еще будет множество звонков и дружеских посланий из многих городов мира, в том числе и из Одессы, как верному и надежному рыцарю «Короля спорта».

Александр ФЕДОРОВ, мастер спорта.