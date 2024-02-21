Анекдот дня: про евреев и искусственный интеллект

Как известно, в нашу жизнь чем дальше, тем больше входит это чудо техники – искусственный интеллект… А если кто-то с ним до сих пор не познакомился, настоятельно советуем это сделать: обещаем, не пожалеете! Вот и ортодоксальные евреи это сделали, но что же из этого вышло?

В Израиле ортодоксальные евреи начали использовать искусственный интеллект для обхода технических ограничений во время Шаббата. Через месяц искусственный интеллект обнаружил, что он еврей по материнской линии и таки перестал работать!

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