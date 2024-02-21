Новости Одессы и Одесской области

Одессит под предлогом оформления госпомощи обманул сотню украинцев

Одессит под предлогом оформления госпомощи обманул сотню украинцев

Правоохранители задержали одессита, который получал доступ к счетам людей, заманивая их на сайт-двойник государственной помощи «єПідтримка». 

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

Полицейские установили, что одессит создал и разместил в популярных соцсетях ссылки на сайт, внешний вид которого полностью копировал дизайн сайта для оформления единовременной госпомощи «єПідтримка». Как только люди переходили по этой ссылке и заполняли необходимые поля с указанием реквизитов своих платежных карточек, злоумышленник получал реквизиты их платежных карточек: номер, СѴѴ код, срок действия и другие.

Средства потерпевших он списывал на собственноручно созданные аккаунты в одной из известных служб доставки и использовал их по своему усмотрению.

Читайте также: Украинцы начали получать «посылки» от мошенников: о чем предупреждает «Укрпочта»

Правоохранители уже установили четырех граждан, которым нанесен ущерб на сумму почти 16 тысяч гривен. Устанавливаются другие пострадавшие лица, количество которых предварительно достигает около 100.

Полицейские сообщили правонарушителю о подозрении в мошенничестве. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 211 тыс. грн.

Киберполиция призывает граждан внимательно проверять адреса сайтов, на которых надо вводить конфиденциальные данные о себе и банковские карты. Несоответствие с адресом официального сайта даже в одной букве должно остановить вас.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить