Одессит под предлогом оформления госпомощи обманул сотню украинцев

Правоохранители задержали одессита, который получал доступ к счетам людей, заманивая их на сайт-двойник государственной помощи «єПідтримка».
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.
Полицейские установили, что одессит создал и разместил в популярных соцсетях ссылки на сайт, внешний вид которого полностью копировал дизайн сайта для оформления единовременной госпомощи «єПідтримка». Как только люди переходили по этой ссылке и заполняли необходимые поля с указанием реквизитов своих платежных карточек, злоумышленник получал реквизиты их платежных карточек: номер, СѴѴ код, срок действия и другие.
Средства потерпевших он списывал на собственноручно созданные аккаунты в одной из известных служб доставки и использовал их по своему усмотрению.
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Правоохранители уже установили четырех граждан, которым нанесен ущерб на сумму почти 16 тысяч гривен. Устанавливаются другие пострадавшие лица, количество которых предварительно достигает около 100.
Полицейские сообщили правонарушителю о подозрении в мошенничестве. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 211 тыс. грн.
Киберполиция призывает граждан внимательно проверять адреса сайтов, на которых надо вводить конфиденциальные данные о себе и банковские карты. Несоответствие с адресом официального сайта даже в одной букве должно остановить вас.