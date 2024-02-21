Одессит под предлогом оформления госпомощи обманул сотню украинцев

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

Полицейские установили, что одессит создал и разместил в популярных соцсетях ссылки на сайт, внешний вид которого полностью копировал дизайн сайта для оформления единовременной госпомощи «єПідтримка». Как только люди переходили по этой ссылке и заполняли необходимые поля с указанием реквизитов своих платежных карточек, злоумышленник получал реквизиты их платежных карточек: номер, СѴѴ код, срок действия и другие.

Средства потерпевших он списывал на собственноручно созданные аккаунты в одной из известных служб доставки и использовал их по своему усмотрению.

Правоохранители уже установили четырех граждан, которым нанесен ущерб на сумму почти 16 тысяч гривен. Устанавливаются другие пострадавшие лица, количество которых предварительно достигает около 100.

Полицейские сообщили правонарушителю о подозрении в мошенничестве. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 211 тыс. грн.

Киберполиция призывает граждан внимательно проверять адреса сайтов, на которых надо вводить конфиденциальные данные о себе и банковские карты. Несоответствие с адресом официального сайта даже в одной букве должно остановить вас.