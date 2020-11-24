Укус уличной собаки или кошки грозит не только сильным испугом и рваной раной, но и возможностью заразиться смертельно опасным вирусом бешенства. Как действовать в случае укуса, рассказал врач-травматолог высшей категории днепровской горбольницы №9 Юрий Шимон.

Бешенство – смертельно опасное заболевание

Бешенство (устаревшее название – гидрофобия, водобоязнь) – это острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, а также при контакте слизистых оболочек или поврежденной кожи человека с инфицированной слюной. Болезнь протекает с тяжелым поражением нервной системы и без принятия незамедлительных профилактических мер обычно заканчивается смертью пациента.

В большинстве случаев вирус бешенства людям передают собаки (чаще всего бездомные), но источниками инфекции также могут стать кошки, лисицы, волки, летучие мыши, ежи.

Вероятность развития бешенства зависит от разных факторов: вида укусившего животного, количества вируса, попавшего в организм, состояния иммунной системы человека и т.д. Играет роль и место укуса – наиболее опасными в плане заражения считаются голова и шея, где много нервных окончаний.

Симптомы бешенства

Инкубационный период у бешенства достаточно долгий: в среднем он составляет от одного до трех месяцев, но известны случаи, когда болезнь развивалась как гораздо быстрее (за полторы недели), так и дольше (спустя год после укуса).

Первоначальные симптомы бешенства включают в себя небольшое повышение температуры тела, боль и необычные ощущения (покалывание, пощипывание, жжение) в месте укуса, проблемы со сном, подавленное или беспокойное поведение человека. Одним из основных признаков развития заболевания является водобоязнь, затруднение при глотании жидкости, появление судорог при попытке попить или поесть. Иногда появляется аэрофобия (боязнь сквозняков, движения воздуха). Кроме того, больной становится буйным, гиперчувствительным к внешним раздражителям (яркий свет, громкие звуки вызывают судороги мышц конечностей), страдает повышенным слюноотделением, галлюцинациями.

Примерно в 20% случаев развивается паралитическая форма бешенства, для которой характерен постепенный паралич разных групп мышц, начиная с места поражения, в результате человек погибает от удушья.

Обратите внимание: если симптомы болезни уже проявились, бешенство становится практически неизлечимым. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессирующий и необратимый воспалительный процесс в головном и спинном мозге. Поэтому меры надо принимать сразу после укуса животного, которое может быть заразным.

Как предотвратить развитие бешенства?

Предотвратить развитие бешенства может немедленная тщательная дезинфекция раны: ее нужно минимум 5 минут промывать водой с мылом, после чего обработать края повидон-йодом. Также как можно скорее после укуса необходимо сделать прививку антирабической вакциной. Для этого нужно обратиться к врачу (инфекционисту, травматологу) или в ближайший травмпункт (работает круглосуточно). Иногда при наличии показаний требуется введение антирабического иммуноглобулина.

Инъекции вакцины против бешенства делаются пять раз в течение месяца, иногда рекомендован также шестой укол на 90-й день. Но профилактический курс прививок прекращается, если за животным, укусившим пациента, есть возможность наблюдать, и через 10 дней у него не проявляются признаки заболевания.

Иногда прививка от бешенства дает побочные эффекты в виде повышения температуры тела до 38 градусов, увеличения лимфоузлов, аллергической реакции. Применение других вакцин одновременно с антирабической не допускается.

Профилактика бешенства

Профилактика бешенства заключается в регулярной вакцинации домашних животных. Важно также избегать близкого контакта с потенциально больными животными (как домашними, так и дикими), которые могут укусить или поцарапать. Вас должно насторожить нетипичное поведение зверька: например, если собака беспричинно проявляет агрессию, лисица в лесу не боится людей, летучая мышь активна в дневное время и т.д. Больное животное может быть как излишне возбужденным, так и наоборот, вялым или даже парализованным.

Ирина Лебединец

Ранее мы публиковали: Если вас укусила собака: 10 важных правил (видео)