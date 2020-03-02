fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе мужчину искусал бешеный шакал

В Одесском регионе мужчину искусал бешеный шакал

Неприятное происшествие приключилось с жителем села Базарьянка Татарбунарского района.

На него напал шакал, зараженный бешенством, и искусал.

После инцидента животное пришлось застрелить. Его тушку отправили на экспертизу. В итоге исследование подтвердило опасения жертвы: зверь оказался болен бешенством.

Об этом рассказал в Facebook нардеп Александр Ткаченко.

“Это не фильм ужасов, а реальность нашего времени”, – написал он. – “Ситуация приобрела угрожающий характер и требует неотложного реагирования”.

Депутат считает ответственным за инцидент начальство национального парка “Тузловские лиманы”, где водятся шакалы.

По его словам, там должны были организовать санитарный отстрел шакалов. Депутат говорит, что жители окрестных сел давно просили это сделать. Но судя по тому, что шакалы разгуливают по населенным пунктам днем и пугают воем людей по ночам, животных никто не трогал, отметил Ткаченко.

Фото: lh3.googleusercontent.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить