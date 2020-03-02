В Одесском регионе мужчину искусал бешеный шакал

На него напал шакал, зараженный бешенством, и искусал.

После инцидента животное пришлось застрелить. Его тушку отправили на экспертизу. В итоге исследование подтвердило опасения жертвы: зверь оказался болен бешенством.

Об этом рассказал в Facebook нардеп Александр Ткаченко.

“Это не фильм ужасов, а реальность нашего времени”, – написал он. – “Ситуация приобрела угрожающий характер и требует неотложного реагирования”.

Депутат считает ответственным за инцидент начальство национального парка “Тузловские лиманы”, где водятся шакалы.

По его словам, там должны были организовать санитарный отстрел шакалов. Депутат говорит, что жители окрестных сел давно просили это сделать. Но судя по тому, что шакалы разгуливают по населенным пунктам днем и пугают воем людей по ночам, животных никто не трогал, отметил Ткаченко.

Фото: lh3.googleusercontent.com

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