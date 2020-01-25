Где в Одессе можно сделать срочную прививку от бешенства: список медучреждений

Сейчас во всех медучреждениях Одессы, которые предоставляют антирабическая помощь населению, в наличии иммунобиологические препараты для профилактики бешенства. Вакцина против бешенства закупается для всех лечебно-профилактических учреждений, оказывающих антирабическую помощь.

Антирабическая профилактика детям при укусах животных проводится ежедневно круглосуточно в хирургическом приемном отделении Одесской областной детской клинической больницы на ул. Ак. Воробьева, 3.

Закупка иммунобиологических препаратов для профилактики бешенства проводится за средства городского бюджета Одессы по программе «Здоровье». Также медучреждения Одессы получают антирабические препараты, закупленные за средства госбюджета.

Антирабическим иммуноглобулином обеспечиваются медучреждения, оказывающие одесситам антирабическая помощь в условиях стационара — это городские клинические больницы №10 и №11.

Где проводится экстренная вакцинация от бешенства?

Городская клиническая больница №1 (поликлиническое отделение), травмпункт.

Адрес: ул. Болгарская, 38.

ул. Болгарская, 38. Телефон: (048) 732-66-26.

(048) 732-66-26. Обслуживает население Малиновского района (жителей Киевского района — в ночное время, выходные и праздничные дни).

население Малиновского района (жителей Киевского района — в ночное время, выходные и праздничные дни). Время работы: круглосуточно, ежедневно.

Городская больница №5, травмпункт.

Адрес: Лидерсовский бульвар, 11.

Лидерсовский бульвар, 11. Телефон: (048) 784-87-74, (048) 722-03-71.

(048) 784-87-74, (048) 722-03-71. Обслуживает население Приморского района.

население Приморского района. Время работы: круглосуточно, ежедневно.

Клинико-диагностический центр №29, травмпункт.

Адрес: пр-т. Добровольского, 100.

пр-т. Добровольского, 100. Телефон: (0482)52-90-18.

(0482)52-90-18. Обслуживает население Суворовского района.

население Суворовского района. Время работы: круглосуточно, ежедневно.

Городская больница №8, хирургический кабинет.

Адрес: Фонтанская дорога, 110.

Фонтанская дорога, 110. Телефон: (0482) 63-05-01 (регистратура).

(0482) 63-05-01 (регистратура). Обслуживает прикрепленное население Киевского района.

прикрепленное население Киевского района. Время работы: в рабочие дни с понедельника по пятницу — с 8:00 до 15:00. В остальное время следует обращаться в травмпункт на Болгарской, 38.

Клинико-диагностический центр №20, хирургический кабинет.

Адрес: ул. Левитана, 62.

ул. Левитана, 62. Телефон: (048) 705-88-23.

(048) 705-88-23. Обслуживает прикрепленное население Киевского района.

прикрепленное население Киевского района. Время работы: в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 15:00. В остальное время следует обращаться в травмпункт на Болгарской, 38.

Городская клиническая больница №11 (поликлиническое отделение), хирургический кабинет.

Адрес: ул. Академика Воробьева, 5.

ул. Академика Воробьева, 5. Телефон: (048) 793-24-17 (регистратура).

(048) 793-24-17 (регистратура). Обслуживает прикрепленное к поликлиническому отделению ГКБ №11 население Суворовского района.

прикрепленное к поликлиническому отделению ГКБ №11 население Суворовского района. Время работы: в рабочие дни с понедельника по пятницу — с 9:00 до 14:00. В остальное время следует обращаться в травмпункт КДЦ №29.

Фото: cdnimg.rg

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