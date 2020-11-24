Как в Одессе соблюдают карантинные меры в общественном транспорте? (фото)

Так сообщил директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

В тот же день корреспондент «Одесской жизни» проверил, как соблюдают ограничения в районе Куликового поля и железнодорожного вокзала.

На конечных станциях трамваев ограничения на перевозку соблюдают в полной мере. Посадка проводится исключительно через передние двери, впуская только тех пассажиров, кому хватит сидячих мест. Однако сотрудников «Одессагорэлектротранс», которые два месяца назад дежурили чуть ли не на каждой остановке и буквально пересчитывали всех людей по головам, сегодня не было. Соблюдение карантинных мер контролировали сами кондукторы. Что касается масок, то без них внутрь трамвая никто попасть не мог.

На остановках троллейбусов и маршруток ситуация абсолютно противоположная. Все в целом зависит от водителей, но большинство из них игнорируют любые меры. В салоне транспорта находятся как сидячие, так и стоячие пассажиры. Водители особо не требуют масок, да и сами одевают их в единичных случаях. По словам Дмитрия Жемана, при не соблюдение карантинных мер, на участок должна быть вызвана бригада полиции, но за весь день мы не зафиксировали ни единого случая приезда патрулей.

С возобновлением ограничений возле некоторых конечных остановок уже можно наблюдать немаленькие очереди. В прошлый раз все это сопровождалось конфликтами, протестами и даже драками. Будем ждать развития событий, однако все может повториться.

Фото: Иван Мягченков