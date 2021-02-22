После резкого подъема с кровати голова может закружиться у каждого – это нормальное явление, которое быстро проходит само собой. Но если головокружения стали беспокоить вас систематически и без явной причины, стоит обратиться к врачу. О чем может сигнализировать головокружение и как с ним бороться, рассказала невропатолог высшей категории днепровской горбольницы №5 Наталья Гомоненко.

Головокружение – это не болезнь, а симптом

Головокружение – это состояние, при котором человеку кажется, что его собственное тело или окружающее пространство движется или вращается в определенную сторону (системное/истинное головокружение). Если же вы просто испытываете общее ощущение шаткости, потери равновесия – такое головокружение называется несистемным.

Как правило, головокружение – это не отдельная патология, а симптом ряда заболеваний, причем весьма распространенный, – в неврологии он стоит на втором месте после наиболее «популярных» жалоб на головную боль.

Причины головокружений

Спровоцировать головокружение могут как физиологические (естественные) причины, так и патологические (возникшие в результате заболевания). К первым относятся сильный стресс или испуг, переутомление, низкокалорийная диета, чрезмерная или специфическая физическая нагрузка, прием некоторых лекарств. Даже у абсолютно здоровых людей голова может закружиться при взгляде с большой высоты, длительном запрокидывании головы назад (например, во время поклейки обоев).

Основные патологические причины, вызывающие головокружение, – это остеохондроз и грыжи шейного отдела позвоночника, нарушение мозгового кровообращения, заболевания внутреннего уха и вестибулярного аппарата, сердечно-сосудистые патологии (гипертония, аритмия и т.д.). Вызвать головокружение могут также опухоли головного мозга, неврологические патологии (мигрень, болезнь Альцгеймера и Паркинсона), анемия, сахарный диабет.

Вызываем «скорую»

Если головокружение длится больше часа и/или сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота (особенно многократная), сильная слабость, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, нарушение зрения или речи, потеря сознания, нужно вызвать «скорую».

Первая помощь при головокружении

Физиологические причины, как правило, вызывают несистемное головокружение, признаки которого проходят сами после устранения провоцирующих факторов. Тревожиться стоит только в том случае, если приступы не однократные, а повторяются регулярно и становятся продолжительными. В целом при ощущении, что вас «ведет», нужно успокоиться и принять такое положение, при котором вы чувствуете себя устойчиво.

Если головокружение возникло на улице, сядьте на скамейку или остановитесь и обопритесь о стену здания или забор, избегайте наклонов и поворотов головы в сторону.

Если дома, то лучше всего лечь так, чтобы голова, шея и плечи находились на одном уровне (например, на невысокой подушке). Надо расстегнуть тесную одежду, выпить стакан воды и глубоко подышать, концентрируясь на процессе вдоха-выдоха.

Диагностика и лечение головокружения

Если вы периодически испытываете симптомы головокружения, необходима консультация невропатолога. Чтобы врач смог установить причину вашего состояния, как можно подробнее опишите ему свои ощущения, – от этого будет зависеть план обследования и лечения.

Могут быть назначены анализы мочи и крови (общий и биохимический), рентген шейного отдела позвоночника, допплерография сосудов головы и шеи, компьютерная или магнитно-резонансная томография головного мозга, электрокардиограмма, вестибулярные тесты. Иногда требуются также консультации вертебролога, офтальмолога или лора.

Симптоматическая терапия головокружения обычно проводится параллельно с лечением основного заболевания. Помимо приема медикаментов, назначаются специальные упражнения для тренировки вестибулярного аппарата, диета и соблюдение режима дня.

Из народных средств, по согласованию с лечащим врачом, применяются настой цветов боярышника, корня имбиря, семян петрушки.

Ирина Лебединец

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