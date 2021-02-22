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«Инфоксводоканал» в 2020 году заменил более 16 километров изношенных трубопроводов

«Инфоксводоканал» в 2020 году заменил более 16 километров изношенных трубопроводов

Основной задачей предприятия является водоснабжение и водоотведение города Одессы и прилегающих населенных пунктов. Чтобы услуги предоставлялись качественно и бесперебойно, водоканал  проводит модернизацию своих объектов — насосных станций, лабораторий, очистных сооружений.

Замена изношенных и аварийных сетей была одним из  приоритетов компании в 2020 году, поскольку от состояния трубопроводов зависит надежность водоснабжения. До начала ремонтных работ инженеры «Инфоксводоканала» с помощью современного программного обеспечения — Геоинформационной системы ведут учет повреждений на линиях водопровода и канализации, а также составляют план первоочередной замены  сетей на наиболее аварийных участках.

В 2020 году специалистами водоканала было проложено 16454 метра новых сетей, что гораздо больше, чем в  предыдущие годы.  Новые трубы были проложены на изношенных участках водопровода по улицам Марии Демченко, Семена Палия, спуску Степана Олейника, проспекту Небесной Сотни, участке водовода на Затоку. По немецкой технологии реновации обновили канализационный коллектор по улице Моторной.

«Инфоксводоканал» использует качественные трубы ведущих производителей, срок эксплуатации которых составит не менее 50 лет. А сами работы проводятся по современным технологиям, позволяющим минимизировать раскопки, отключения услуг и неудобства для потребителей.

Следует отметить, что ранее предприятием было обновлено порядка 193 километров водопроводных и канализационных сетей. В свою очередь, директор «Инфоксводоканала» Игорь Лысенко заверил, что обновление сетей остается одним из приоритетных направлений предприятия и в текущем году, ведь от этого зависит бесперебойное и качественное водоснабжение одесситов. В частности, новые трубопроводы будут проложены по улицам Львовской, Осипова, Мельницкой, Генерала Петрова, Известковой и другим.

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