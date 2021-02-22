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Скоро весна: на Одесчине распустились редкие первоцветы

Скоро весна: на Одесчине распустились редкие первоцветы

На кургане в Татарбунарском районе Одесской области распустились редкие первоцветы – безвременник анкарский или, как его называют жители украинской Бессарабии – брандушки.

Об этом рассказал у себя в Facebook эколог Иван Русев.

По словам Русева, в поисках первоцветов он посетил один из самых крупных курганов, который расположен на севере от Татарбунар, на водоразделе речек Кагильник и Сарата.

«Там, недалеко от него, где я уже много сезонов находил это растение, в январе и в начале февраля 2021 года я его не обнаружил… Его ареал в этих краях ежегодно сокращается, и удивительное растение может скоро вообще исчезнуть», – поделился эколог.

Также Иван Русев сообщил, что этой зимой безвременник долго «отдыхал» под землей, и лишь на днях, появился из-за тающего снега.

Ранее мы рассказывали, что эколога поразил «полный дебилизм» местных фермеров, которые распахали и засеяли озимой пшеницей археологический памятник – скифский курган на Мангитской горе в Татарбунарском районе Одесской области.

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Фото Нацпарка «Тузловские лиманы» с Facebook-страницы Ивана Русева

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