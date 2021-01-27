Если у вас после обычной простуды вдруг появились сильные боли в шее или спине, это может быть миалгический синдром.

Отчего развивается миалгический синдром, как проявляется и чем лечиться, рассказала врач-невропатолог высшей категории днепровской городской больницы №5 Наталья ГОМОНЕНКО.

Болят мышцы даже в состоянии покоя

Миалгия – это боль в мышцах, которая может возникнуть неожиданно и зачастую беспокоит человека даже в состоянии покоя. При этом болевые ощущения разного характера (тянущие, ноющие, давящие) могут локализоваться как на одном участке тела, так и сразу на нескольких, или даже ощущаться пациентом как «разлитая» боль.

Миалгический синдром бывает острым и хроническим, зачастую он сопровождается общей слабостью, отеками рук или ног, появлением локальных воспалений.

Причины мышечной боли

Мышечная боль такого рода может быть вызвана разными причинами и часто является сопутствующим симптомом других болезней. В частности – ревматоидного артрита, радикулита, красной волчанки, патологических изменений позвоночника (кифоз, сколиоз, остеохондроз), нарушения обмена веществ, эндокринных патологий.

Нередко миалгия выступает также следствием недолеченных вирусных и инфекционных заболеваний (например, гриппа, ОРВИ, герпеса).

Спровоцировать развитие миалгического синдрома могут и чрезмерная физическая нагрузка (подъем тяжестей), возрастные изменения, спазм или сдавливание мышц, различные травмы (ушибы, переломы, растяжения связок), а также депрессия или хронический стресс. Иногда миалгию вызывает сильное переохлаждение организма.

Миалгия: тревожные симптомы

Главный симптом миалгии – острый болевой синдром. Тип боли при этом зависит от причины возникновения и локализации патологии (в основном это мышцы шеи, плеч, спины, поясницы), а также от уровня болевого порога пациента.

Мышечная боль бывает ноющей и тупой, интенсивной с чувством жжения, кратковременной или постоянной. Она может усиливаться при пальпации, надавливании или мышечном напряжении.

Часто миалгия сопровождается натяжением сухожилий, болями в суставах, судорогами, чувством переутомления и упадком сил, онемением и покалыванием конечностей, головными болями и даже шумом или звоном в ушах. Иногда наблюдаются тошнота и повышение температуры тела.

Хронической миалгия считается, если мышечная боль и сопутствующие симптомы беспокоят пациента дольше 12 недель. При этом пациент может жаловаться на ухудшение самочувствия при перемене погоды, стрессовой ситуации или физической нагрузке. При хронической форме возможно также возникновение проблем со сном и симптомов синдрома раздраженного кишечника.

Что делать при болях в мышцах?

Если вы подозреваете у себя миалгию, нужно обратиться к семейному врачу или невропатологу, но также могут потребоваться консультации ревматолога, инфекциониста, эндокринолога, психотерапевта и других специалистов.

Для диагностики заболевания применяются различные методы обследования: анализы крови и мочи, рентгенография, компьютерная или магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование, электрокардиограмма.

В первую очередь диагностика миалгии нацелена на выявление причины ее возникновения. Если это не удается, врач назначает комплексную терапию, направленную на устранение имеющейся симптоматики.

Обычно пациенту рекомендуется прием нестероидных противовоспалительных препаратов, успокоительных средств (в некоторых случаях – антидепрессантов) и витаминов, применение обезболивающих мазей, гелей, компрессов, физиотерапевтические процедуры, массаж и занятия лечебной физкультурой. Иногда назначаются анальгетики в виде курса внутримышечных инъекций.

Не запускайте болезнь

Если вас периодически беспокоят боли в мышцах, вам нужно пересмотреть свой образ жизни: не подвергайте организм чрезмерным физическим и психоэмоциональным нагрузкам, уделите особое внимание укреплению мышц спины и шеи. Кроме того, избегайте сквозняков и не пускайте на самотек простуды. Рекомендовано также ежегодно проходить санаторно-курортное лечение.

Ирина Лебединец

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