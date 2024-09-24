«Птичку жалко»: в Одессе голуби передают болезни людям!

Дети и голуби

Идиллическая картина, явно знакомая каждому из читающих эти строки. Тихий скверик, на скамеечках люди «на заслуженном отдыхе», многие с детворой. И стая голубей – многие десятки пернатых.

Бабушки с дедушками или добросердечные мамы выдают детям пакетики с крошками хлебными, различными зернышками, и те щедро подкармливают «голодных птичек», которые, по крайней мере у нас в Одессе, габаритами уже подбираются к товарного размера курице (ведь в городе полно мусорных баков с объедками).

Детишки тем временем, улыбаясь и смеясь, с искренним удовольствием угощают птичек, они буквально окружены порхающими пернатыми, которые даже безбоязненно с детских ручонок принимают деликатесы, зависая в воздухе (ну прямо тебе колибри местного розлива) совсем рядом с детскими восторженными личиками.

Так вот, этот детский восторг должен быть обильно приправлен беспокойством взрослых. И это не должна быть та липовая «озабоченность», которую в виде привычного штампа уже просто «на автомате» высказывают наши западные партнеры, наблюдая за ситуацией в различных «горячих точках» планеты.

Нет, это должна быть реальная озабоченность, основанная на понимании того, что здоровью деток в голубиной компании грозят реальные болезни. Не сомневаюсь, что кое-кто из читателей выскажет озабоченность состоянием психики автора этих строк, и даже вспомнит диагноз из «ильфо-петровского» «Золотого теленка»: «Маниакальный психоз, осложненный шизофреническим бредом и сумеречное состояние души».

Какие болезни переносят голуби

Нет, опасения насчет голубей – не моя выдумка: уверенность в наличии этой малоизвестной населению опасности много лет назад высказал один из ученых «зверофака» Херсонского аграрного университета в статье для газеты, где я трудился четверть века.

Так вот, то, что голуби не только символы мира, но и разносчики заразы, связано с их образом жизни. И кормовая база голубей тесно «привязана» к жизнедеятельности человека: едят на городских помойках, собираются огромными стаями на площадях и скверах. И переносят болезни. Не все они опасны для человека, но есть среди них и весьма неприятные.

Первый в этом списке – орнитоз. Это инфекционное заболевание, передаваемое воздушно-пылевым путем. Переносчики – домашние и дикие птицы, в том числе и голуби.

Болезнь не передается от человека к человеку, но человек от голубей заразиться может – если их брать в руки или лазать по чердакам, где они гнездятся. Орнитоз поражает у человека легкие и центральную нервную систему. Поэтому, если припекло на чердак с голубями – только в добротном, не «для чужого дяди» респираторе!

Следующий в этом грустном списке – сальмонеллез. Да, чаще всего заражение им происходит через куриные яйца, но и голуби могут эту болезнь переносить. Они разносят кишечную бактерию и могут долго болеть сальмонеллезом бессимптомно, а бактерия может распространяться и воздушно-пылевым путем.

Болезнь у человека поражает желудочно-кишечный тракт, и гражданин/гражданка на длительное время перестает думать про «00 Н» (Организация Объединенных Наций), а мечтает отсидеться в «00 М» или «00 Ж», или, иначе говоря, в «кабинете одинокого философа».

Насколько опасен «Символ мира»

Если кто-то возразит, что надо иметь особое «счастье», чтобы поймать эту дрянь таким способом, напомню свою газетную публикацию, где я рассказал об «оригинальном», но, увы, реальном способе получения смертельно опасной болезни – лептоспироза.

Не понаслышке узнал: с моей женой это случилось летом 2016 года. Классика жанра – купание в водоеме со стоячей водой, куда могут попасть переносчики – крысы, – исключалась: с предыдущего лета только в ванне.

Вердикт был как раз об особом «счастье»: перед покупкой жена у бабульки на базаре попробовала черешню из ящика, который ночевал в сарае, и по которому там крыска пробежала, мочу оставила. «Раз в 100 лет, но бывает…», – сказал лечащий врач.

Столь же невысока, но тем не менее реальна, вероятность заражения туберкулезом птичьего типа. Случаи заражения им человека зафиксированы. Категорически нельзя трогать голубей, у которых бледный клюв и которые хромают! Болезнь эта очень неприятная. На лимфоузлах могут появиться узелки – очаги инфекции, что потребует хирургического вмешательства и/или длительной химиотерапии с постановкой на учет в онкодиспансере.

Не вижу особого смысла продолжать список «голубиных» болезней, он весьма обширен. А еще в перьях голуби переносят множество паразитов – клопов, блох, различных жуков и клещей. Главное – подчеркнуть, что особенно опасно заражение от птиц для маленьких детей, их слабый иммунитет может оказаться очень уязвимым. Болезни, которые иммунитет взрослого без труда победит, у ребенка могут вызвать осложнения. И это может закончиться печально…

Так что поговорите со своими детьми и внуками и объясните, почему такое вот кормление голубей – дурное дело. Да и сами об этом не забывайте. «Птичку жалко»? Не пропадет она. Это ж не попугайчик из клетки…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон-Одесса