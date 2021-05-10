Спроси у доктора: одышка – когда нужно идти к врачу?

Практически у каждого возникает одышка после пробежки или подъема в гору – это нормально. Временные трудности с дыханием закономерны и после перенесенного гриппа или пневмонии.
Но если вдруг вы стали задыхаться даже во время обычной прогулки или просто сидя на диване, это может быть признаком серьезных заболеваний. Отчего возникает одышка и в каких случаях нужно срочно идти к врачу, рассказала пульмонолог днепровской горбольницы №9 Наталья Масич.
Сталкивается каждый третий
Одышка – это субъективное ощущение нехватки воздуха или затруднения дыхания. На языке официальной медицины это явление называется диспноэ. От разных форм одышки страдают до 30% населения планеты.
Нарушение ритма, частоты и глубины дыхания может быть физиологическим (возникает даже у здорового человека при усиленной физической нагрузке или сильном психоэмоциональном напряжении) или патологическим (одышка появляется в состоянии покоя или во время привычных действий – например, ходьбы размеренным шагом). Во втором случае диспноэ считается сигналом о серьезных неполадках в организме и требует обращения к врачу.
Согласно международной классификации, выделяют два вида одышки. Это брадипноэ, когда дыхание замедляется до 12 и меньше дыхательных движений в минуту, и тахипноэ – поверхностное учащенное дыхание свыше 20 движений в минуту. Кроме того, различают хроническую и острую формы одышки. Первая развивается постепенно и может беспокоить человека в течение нескольких месяцев или лет, вторая возникает внезапно и длится от пары минут до нескольких часов.
Важно! Если сильная одышка возникла внезапно и сопровождается удушьем, болью в грудной клетке, тошнотой, рвотой или высокой температурой, нужно немедленно обратиться к доктору или вызвать «скорую». Это может быть симптомом серьезных заболеваний: астмы, отека Квинке, пневмонии, инфаркта миокарда.
Причины одышки
Чувство нехватки воздуха может быть связано с нарушениями как внешнего дыхания (поступление кислорода через легкие), так и внутреннего (тканевого). Основными виновниками патологической одышки считаются заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, туберкулез, пневмония, дыхательная или сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, порок сердца, ишемическая болезнь, гипертония.
Также причинами проблем с дыханием могут стать аллергическая реакция, травма, невроз, анемия, заболевания крови, инфекции, эндокринные патологии, интоксикация организма при различных отравлениях. Фактором риска является и наличие лишнего веса, ожирение.
В зависимости от причины развития одышки могут отличаться как ее проявления, так и сопутствующие симптомы. Например:
- для бронхиальной астмы характерен нарастающий приступ одышки со свистом и удушьем;
- при инфаркте миокарда одышка проявляется внезапно и сопровождается болью в груди, сердцебиением и общей слабостью;
- при пневмонии или остром бронхите диспноэ развивается в течение нескольких часов или дней вместе с повышением температуры тела и откашливанием мокроты.
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Что делать при одышке?
Если вас без видимой причины стала системно беспокоить одышка, обратитесь за консультацией к семейному врачу, который при необходимости направит вас к узкому специалисту – кардиологу, эндокринологу, гематологу, пульмонологу. В зависимости от ваших хронических заболеваний и сопутствующих признаков, могут быть назначены дополнительные обследования: общий анализ крови и мочи, спирометрия, ЭКГ, УЗИ сердца, рентген грудной клетки и т.д.
Поскольку одышка – это не отдельная болезнь, а симптом, терапия зависит от основного заболевания, спровоцировавшего развитие диспноэ.
Гимнастика для легких
Для укрепления бронхов и легких полезна дыхательная гимнастика и ежедневные длительные прогулки на свежем воздухе (в идеале – в парке, в лесу или возле водоема).
Предлагаем вам упражнение, которое помогает увеличить уровень кислорода во всем организме:
• вдохните через нос, считая до 4,
• задержите дыхание, считая до 8,
• выдохните через сложенные в трубочку губы (как будто при свисте), считая до 8. Повторите 4 раза.
Ирина Лебединец
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