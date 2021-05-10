Спроси у доктора: одышка – когда нужно идти к врачу?

Практически у каждого возникает одышка после пробежки или подъема в гору – это нормально. Временные трудности с дыханием закономерны и после перенесенного гриппа или пневмонии.

Но если вдруг вы стали задыхаться даже во время обычной прогулки или просто сидя на диване, это может быть признаком серьезных заболеваний. Отчего возникает одышка и в каких случаях нужно срочно идти к врачу, рассказала пульмонолог днепровской горбольницы №9 Наталья Масич.

Сталкивается каждый третий

Одышка – это субъективное ощущение нехватки воздуха или затруднения дыхания. На языке официальной медицины это явление называется диспноэ. От разных форм одышки страдают до 30% населения планеты.

Нарушение ритма, частоты и глубины дыхания может быть физиологическим (возникает даже у здорового человека при усиленной физической нагрузке или сильном психоэмоциональном напряжении) или патологическим (одышка появляется в состоянии покоя или во время привычных действий – например, ходьбы размеренным шагом). Во втором случае диспноэ считается сигналом о серьезных неполадках в организме и требует обращения к врачу.

Согласно международной классификации, выделяют два вида одышки. Это брадипноэ, когда дыхание замедляется до 12 и меньше дыхательных движений в минуту, и тахипноэ – поверхностное учащенное дыхание свыше 20 движений в минуту. Кроме того, различают хроническую и острую формы одышки. Первая развивается постепенно и может беспокоить человека в течение нескольких месяцев или лет, вторая возникает внезапно и длится от пары минут до нескольких часов.

Важно! Если сильная одышка возникла внезапно и сопровождается удушьем, болью в грудной клетке, тошнотой, рвотой или высокой температурой, нужно немедленно обратиться к доктору или вызвать «скорую». Это может быть симптомом серьезных заболеваний: астмы, отека Квинке, пневмонии, инфаркта миокарда.

Причины одышки

Чувство нехватки воздуха может быть связано с нарушениями как внешнего дыхания (поступление кислорода через легкие), так и внутреннего (тканевого). Основными виновниками патологической одышки считаются заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, туберкулез, пневмония, дыхательная или сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, порок сердца, ишемическая болезнь, гипертония.

Также причинами проблем с дыханием могут стать аллергическая реакция, травма, невроз, анемия, заболевания крови, инфекции, эндокринные патологии, интоксикация организма при различных отравлениях. Фактором риска является и наличие лишнего веса, ожирение.

В зависимости от причины развития одышки могут отличаться как ее проявления, так и сопутствующие симптомы. Например:

для бронхиальной астмы характерен нарастающий приступ одышки со свистом и удушьем;

при инфаркте миокарда одышка проявляется внезапно и сопровождается болью в груди, сердцебиением и общей слабостью;

при пневмонии или остром бронхите диспноэ развивается в течение нескольких часов или дней вместе с повышением температуры тела и откашливанием мокроты.

Ранее мы рассказывали о том, как бороться с воспалением дёсен.

Что делать при одышке?

Если вас без видимой причины стала системно беспокоить одышка, обратитесь за консультацией к семейному врачу, который при необходимости направит вас к узкому специалисту – кардиологу, эндокринологу, гематологу, пульмонологу. В зависимости от ваших хронических заболеваний и сопутствующих признаков, могут быть назначены дополнительные обследования: общий анализ крови и мочи, спирометрия, ЭКГ, УЗИ сердца, рентген грудной клетки и т.д.

Поскольку одышка – это не отдельная болезнь, а симптом, терапия зависит от основного заболевания, спровоцировавшего развитие диспноэ.

Гимнастика для легких

Для укрепления бронхов и легких полезна дыхательная гимнастика и ежедневные длительные прогулки на свежем воздухе (в идеале – в парке, в лесу или возле водоема).

Предлагаем вам упражнение, которое помогает увеличить уровень кислорода во всем организме:

• вдохните через нос, считая до 4,

• задержите дыхание, считая до 8,

• выдохните через сложенные в трубочку губы (как будто при свисте), считая до 8. Повторите 4 раза.

Ирина Лебединец

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что означают белые пятна на ногтях и что нужно делать при их возникновении.