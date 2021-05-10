Новости Одессы и Одесской области

Спроси у доктора: одышка – когда нужно идти к врачу?

Спроси у доктора: одышка – когда нужно идти к врачу?

Практически у каждого возникает одышка после пробежки или подъема в гору – это нормально. Временные трудности с дыханием закономерны и после перенесенного гриппа или пневмонии.

врач Наталья МасичНо если вдруг вы стали задыхаться даже во время обычной прогулки или просто сидя на диване, это может быть признаком серьезных заболеваний. Отчего возникает одышка и в каких случаях нужно срочно идти к врачу, рассказала пульмонолог днепровской горбольницы №9 Наталья Масич.

Сталкивается каждый третий

Одышка – это субъективное ощущение нехватки воздуха или затруднения дыхания. На языке официальной медицины это явление называется диспноэ. От разных форм одышки страдают до 30% населения планеты.

Нарушение ритма, частоты и глубины дыхания может быть физиологическим (возникает даже у здорового человека при усиленной физической нагрузке или сильном психоэмоциональном напряжении) или патологическим (одышка появляется в состоянии покоя или во время привычных действий – например, ходьбы размеренным шагом). Во втором случае диспноэ считается сигналом о серьезных неполадках в организме и требует обращения к врачу.

Согласно международной классификации, выделяют два вида одышки. Это брадипноэ, когда дыхание замедляется до 12 и меньше дыхательных движений в минуту, и тахипноэ – поверхностное учащенное дыхание свыше 20 движений в минуту. Кроме того, различают хроническую и острую формы одышки. Первая развивается постепенно и может беспокоить человека в течение нескольких месяцев или лет, вторая возникает внезапно и длится от пары минут до нескольких часов.

Важно! Если сильная одышка возникла внезапно и сопровождается удушьем, болью в грудной клетке, тошнотой, рвотой или высокой температурой, нужно немедленно обратиться к доктору или вызвать «скорую». Это может быть симптомом серьезных заболеваний: астмы, отека Квинке, пневмонии, инфаркта миокарда.

Причины одышки

задышка

Чувство нехватки воздуха может быть связано с нарушениями как внешнего дыхания (поступление кислорода через легкие), так и внутреннего (тканевого). Основными виновниками патологической одышки считаются заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, туберкулез, пневмония, дыхательная или сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, порок сердца, ишемическая болезнь, гипертония.

Также причинами проблем с дыханием могут стать аллергическая реакция, травма, невроз, анемия, заболевания крови, инфекции, эндокринные патологии, интоксикация организма при различных отравлениях. Фактором риска является и наличие лишнего веса, ожирение.

В зависимости от причины развития одышки могут отличаться как ее проявления, так и сопутствующие симптомы. Например:

  • для бронхиальной астмы характерен нарастающий приступ одышки со свистом и удушьем;
  • при инфаркте миокарда одышка проявляется внезапно и сопровождается болью в груди, сердцебиением и общей слабостью;
  • при пневмонии или остром бронхите диспноэ развивается в течение нескольких часов или дней вместе с повышением температуры тела и откашливанием мокроты.

Ранее мы рассказывали о том, как бороться с воспалением дёсен.

Что делать при одышке?

одышка пожилые люди

Если вас без видимой причины стала системно беспокоить одышка, обратитесь за консультацией к семейному врачу, который при необходимости направит вас к узкому специалисту – кардиологу, эндокринологу, гематологу, пульмонологу. В зависимости от ваших хронических заболеваний и сопутствующих признаков, могут быть назначены дополнительные обследования: общий анализ крови и мочи, спирометрия, ЭКГ, УЗИ сердца, рентген грудной клетки и т.д.

Поскольку одышка – это не отдельная болезнь, а симптом, терапия зависит от основного заболевания, спровоцировавшего развитие диспноэ.

Гимнастика для легких

Для укрепления бронхов и легких полезна дыхательная гимнастика и ежедневные длительные прогулки на свежем воздухе (в идеале – в парке, в лесу или возле водоема).

Предлагаем вам  упражнение, которое помогает увеличить уровень кислорода во всем организме:

• вдохните через нос, считая до 4,

• задержите дыхание, считая до 8,

• выдохните через сложенные в трубочку губы (как будто при свисте), считая до 8. Повторите 4 раза.

Ирина Лебединец

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что означают белые пятна на ногтях и что нужно делать при их возникновении.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить