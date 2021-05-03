Спроси у доктора: что означают белые пятна на ногтях?

Как правило, мы не обращаем внимание на появление на ногтях белых пятен. Однако за этим косметическим дефектом могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем.



Из-за чего возникают белые пятна на ногтях и когда нужно обращаться к специалистам за помощью, объяснил врач-дерматовенеролог высшей категории Владимир Агафонов.

Тотальная или частичная лейконихия

С появлением белых пятен, полосок или точек на ногтях рук или ног хоть раз в жизни сталкивался каждый человек, независимо от пола и возраста. В медицине это распространенное явление называется лейконихия.

В зависимости от степени изменений в структуре ногтевой пластины лейконихию разделяют на тотальную (цвет меняет почти весь ноготь) и частичную. Последняя в свою очередь делится на точечную, продольную и полосовидную, но отличается лишь формой побелевших участков, появившихся на ногте. Белые пятна и точки могут быть единичными и множественными, а полосы – как горизонтальными, так и вертикальными.

Возникновение белых пятен и полосок связано с попаданием пузырьков воздуха между ногтевым ложем и пластиной. Это может происходить под воздействием ряда факторов. Чаще всего лейконихия – чисто косметический дефект, который сам проходит по мере отрастания ногтя, но иногда это тревожный сигнал о неполадках в организме.

Причины проблемы

Причины лейконихии бывают внешними и внутренними. К внешним относятся различные травмы ногтя (ушибы, повреждения при маникюре, педикюре, ношении тесной обуви, использовании накладных ногтей) и воздействие химических веществ (бытовой химии, красок и растворителей, лака для ногтей, жидкости для снятия лака). К появлению белых отметин приводит и привычка слишком коротко стричь ногти или грызть их.

Внутренними факторами могут стать прием некоторых лекарств, отравление организма тяжелыми металлами, грибок ногтей, наличие различных заболеваний (сахарный диабет, сердечная недостаточность, псориаз, экзема, патологии желудка, кишечника, печени или почек). Спровоцировать проблемы с ногтями также могут недостаток некоторых витаминов и минералов в организме вследствие диеты или гиповитаминоза, железодефицитная анемия, сильный или хронический стресс. Изредка лейконихия может быть заложена на генетическом уровне.

Что делать с пятнами на ногтях?

Если белые пятна на ногтях беспокоят вас нечасто и вы знаете причину их появления – например, ушиб пальца, то идти к врачу нет необходимости. Если же полоски и точки постоянно возникают «на ровном месте» и не исчезают продолжительное время (дольше нескольких месяцев), стоит обратиться к семейному доктору или дерматологу и пройти всестороннее обследование организма. В первую очередь рекомендуется проверить работу желудочно-кишечного тракта, функции печени и почек, а также исключить грибковое заболевание ногтей.

Лечение назначается в зависимости от первопричины, вызвавшей изменения в структуре ногтевой пластины.

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Помогут народные средства

Если у вас есть склонность к появлению белых пятен на ногтях, важно полноценно питаться, принимать витаминно-минеральные комплексы, избегать стрессов и защищать руки от механических и химических повреждений. В частности, делайте уборку и мойте посуду только в перчатках, регулярно используйте лечебные лаки, защитные кремы для рук и ногтей.

Хорошо укрепляют ногти теплые ванночки с морской солью, настоем коры дуба, ромашки, шалфея (две столовые ложки на два стакана воды). Ускорить рост ногтей поможет втирание в них жидкого рыбьего жира с добавлением витамина Е, различных масел: оливкового, кокосового, чайного дерева, из виноградных или абрикосовых косточек.

О чем говорят «рисунки» на ногтях

Форма и размер белых пятен на ногтевой пластине могут косвенно свидетельствовать о причине их появления.

После травмы обычно возникают точки, реже – полосочки, но не развивается тотального поражения ногтя.

В результате сильного стресса может появиться крупное белое пятно по центру пластины (часто – большого пальца), которое исчезает по мере роста ногтя.

О гиповитаминозе часто сигнализируют множественные мелкие белые пятнышки сразу на нескольких ногтях и сопутствующие признаки – сухость кожи, выпадение волос, сонливость.

Если белые точки возникли одновременно с утолщением и расслоением ногтей – это говорит о грибковой инфекции.

А при отравлении организма лекарствами или тяжелыми металлами поперек ногтя появляются длинные белые полоски.

Ирина Лебединец

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