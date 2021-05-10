В Одессе на причале Морвокзала пришвартовался американский фрегат

В Одессе зашел американский корабль – фрегат береговой охраны США USCGC Hamilton. Утром в понедельник, 10 мая, он пришвартовался на 15 причале Морвокзала.

Об этом сообщается в официальном Twitter Флота США в Европе.

Сообщается, что фрегат зашел в Одессу в рамках запланированного визита после совместных учений с флотом Украины.

С украинской стороны в этих учениях участвовал флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины «Григорий Куропятников». Он встретил американский фрегат в 100 морских милях от Одессы.

Справочно

USCGC Hamilton – четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав береговой охраны в декабре 2014 года. Длина 127 метров, ширина 16, осадка 6,4 метра. Полное водоизмещение 4180 тонн. Скорость свыше 28 узлов, экипаж 111 человек, включая 15 офицеров.

Вооружение – 57-мм пушка Mk110, четыре пулемета Браунинг, система ближнего боя Block 1B Phalanx, различное радиоэлектронное оборудование, в том числе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вертолет MH-65 Dolphin и пара беспилотных летательных аппаратов типа VUAV.

Это первый заход корабля американской береговой охраны, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).