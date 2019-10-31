Золотое руно, потомки Геракла и казаки-разбойники: как Черное море меняло ход истории

С Черным морем связано множество событий, повлиявших на развитие мира. В его водах бороздили древние аргонавты и запорожские казаки, здесь пали могущественные Османская и Монгольская империи, отсюда же берет свое начало часть европейской культуры. В день Черного моря, 31 октября, мы вспоминаем важные события, происходившие в его водах и на прибрежных землях, которые повлияли на ход всемирной истории.

Черное море — колыбель цивилизации

На Черноморском побережье за четыре тысячи лет побывало множество народов. Первым были киммерийцы, скифы и сарматы. После чего стали приплывать греки, а за ними татары, турки, готы, монголы, генуэзцы и караимы. У греков существовало предание о Геракле, который стал отцом всех скифов. В причерноморских степях жили и сарматы. Кочевой и воинственный народ, который ходил в кольчуге, стал прообразом средневековых рыцарей. А вот благодаря их матриархальной культуре в Европе появился обычай целовать женскую руку. К наследникам сарматов в XVII веке причисляла себя и польская шляхта, которая считала Северное Причерноморье своим наследием. Проживало здесь и иудейское сообщество — крымские караимы, которые верили, что слово Божье заключено только в «Ветхом завете».

Как аргонавты царство изобилия искали

Древние греки долгое время боялись осваивать местные воды, а море считали частью большого океана, переплыв который можно найти Колхиду (нынешняя Грузия). По приданию, это место было настоящим источником изобилия.

С Колхидой также связана легенда о путешествиях древнегреческих аргонавтов в поисках волшебного Золотого руна. На самом деле источником изобилия для древних греков был вылов и экспорт черноморской рыбы, что привело к дальнейшему заселению причерноморских земель и развитию скотоводства на них.

Крещение Киевской Руси — выход к морю

К VI-VII векам восточные славяне стали активно осваивать воды Черного моря. В морских походах на Константинополь «вещего» Олега (в 907 году), в Болгарию Святослава Игоревича (в 968−971 гг.) участвовали, согласно летописям, сотни, если не тысячи судов.

Когда на престол вступил князь Владимир, Киевская Русь заявила о своих правах на Черное море, северные берега которого принадлежали печенегам. Море было просто необходимо киевскому князю для торговых и политических отношений с Византийской империей и остальным Западом. Это и повлияло на судьбоносное решение окрестить Киевскую Русь, а вместе с тем освободить землю от печенегов.

Как по морю гуляли казаки-разбойники

В XVI-XVII веках в водах Черного моря бороздили казаки, которые занимались морскими грабежами и разбоями. Однако осуждать их не стоит. Украинские пираты успешно воевали с Османской империей. Так впервые в Черном море появилась грозная сила, которая не боялась «ни бога, ни аллаха, ни черта лысого». Турецкий султан в 1568 году даже грозил королю Речи Посполитой войной, если тот не обуздает казаков. Морскому делу у казаков учились даже американские адмиралы. Во время русско-турецкой войны, с 1787 по 1791 годов, среди казаков оказался основатель военно-морских сил США — Пол Джонс.

От Китая к Черному морю

Во II веке до нашей эры был положен Великий шелковый путь — большой торговый маршрут, соединивший Восток и Запад. Проходил он и через Черное море. В море караваны не только обменивались различными товарами, но и духовными ценностями и религиозными идеями, многие из которых легли в основу современной культуры.

Господство над Черным морем

За право господства в Черном море почти три столетия, с ХVII по ХІХ век, сражались русские и турки. Самой тяжелой баталией стала Крымская война — c 1853 по 1855 год. В ней участвовали и европейские державы — Англия, Франция и Сардиния. В ходе войны Россия планировала получить выход к черноморским проливам, Турция — вернуть аннексированные земли, а Европа остановить территориальные расширения России.

Победа Черноморского флота

После присоединения Крыма к Российской империи, в 1787 году началась еще одна русско-турецкая война. Важнейшим событием стала победа над турками у мыса Тендра (северо-восточной часть Черного моря). Победа в сражении обеспечила господство Черноморского флота в Черном море.

Фото: thisgreece.ru, svladimir.ru, fresher.ru, epochtimes.com.ua, slawomirkonopa.ru, 24tv.ua