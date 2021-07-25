Первые христианские мученики на Руси: кто они?

Сегодня, 25 июля, православные вспоминают первых мучеников на Руси — Феодора Варяга и его сына Иоанна.

Феодор в X веке служил в Византии. Там он принял христианство, а потом переехал жить в Киев. У святого был сын Иоанн, один из лучших княжеских дружинников.

По преданию, язычники решили принести Иоанна в жертву Богам. Феодор попытался помешать этому. В итоге обоих убили. Произошло это в 978 или 983 году.

Есть предположение, что кончина святых повлияли на решение Владимира стать христианином. Его потрясло случившееся, а именно то мужество, с которым Феодор Варяг в одиночку противостоял толпе разъярённых киевлян.