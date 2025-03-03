Первый концерт состоялся в городе Йокогама. Программу открыл Государственный Гимн Украины. Оркестр исполнит серию выступлений в Такасаки, Тотиги, Токио, Кобе и Китаме. Главный приглашенный дирижер театра Хирофуми Йошида возглавляет коллектив во время гастролей.
В концертную программу вошли классические произведения западноевропейских композиторов. Отдельное место занимает украинская музыка — прозвучат произведения Николая Лысенко, Платона Майбороды и Льва Колодуба.
В министерстве отмечают, что гастроли направлены на популяризацию украинской культуры за рубежом и укрепление культурных связей между Украиной и Японией. Одесская опера продолжает интеграцию украинского музыкального наследия в мировое культурное пространство.
Читайте также:
- Сколько золота в одесской Опере — тайны легендарного театра (видео)
- День в истории: сколько лет исполнилось одесскому Оперному театру
- Год несокрушимости Одесской оперы: триумфальная «Катерина» и оперный «Оскар»