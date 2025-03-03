оркестр
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Первый концерт состоялся в городе Йокогама. Программу открыл Государственный Гимн Украины. Оркестр исполнит серию выступлений в Такасаки, Тотиги, Токио, Кобе и Китаме. Главный приглашенный дирижер театра Хирофуми Йошида возглавляет коллектив во время гастролей.

В концертную программу вошли классические произведения западноевропейских композиторов. Отдельное место занимает украинская музыка — прозвучат произведения Николая Лысенко, Платона Майбороды и Льва Колодуба.

В министерстве отмечают, что гастроли направлены на популяризацию украинской культуры за рубежом и укрепление культурных связей между Украиной и Японией. Одесская опера продолжает интеграцию украинского музыкального наследия в мировое культурное пространство.

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