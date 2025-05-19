Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

Первый голевой момент у ворот «Черноморца» возник уже на 3-й минуте встречи: Буяльский, получив пас в штрафной соперника, пробил сильно по центру ворот — Рудько спас свою команду, а потом среагировал и на добивание от Ярмоленко. К середине первого тайма преимущество гостей стало тотальным — «моряки» сделали ставку исключительно на контратаки и стандартные положения.

Вскоре удалось открыть счет Ярмоленко, но празднование гола оказалось преждевременным: мяч попал в руку лидеру киевлян и арбитр после небольшой паузы отменил взятие ворот. Это решение, в свою очередь, воодушевило «Черноморец» на несколько атак, но все было под контролем Нещерета. В итоге, первый тайм противостояния достаточно неожиданно завершился вничью.

После перерыва динамовцы продолжили атаковать большими силами и это, наконец-то, принесло свои плоды на 54-й минуте: в одном из эпизодов у ворот «Черноморца» мяч попал в руку Сигееву после удара Ярмоленко — чистый пенальти, который сразу же назначил главный рефери. Удар с «точки» уверенно реализовал сам Ярмоленко, отправив мяч под перекладину ворот Рудько — 0:1!

Однако недолго хозяева уступали в счете: всего через несколько минут «моряки» неожиданно сумели забить! Точный навес с правого фланга в центр штрафной «бело-синих» замкнул головой Хобленко, который выиграл верховую борьбу у Попова и пробил мимо Нещерета — 1:1.

Добившись этого результата, «Динамо» досрочно обеспечило себе чемпионское звание.

Напомним, на поединок “Черноморца” против киевского «Динамо» впервые за три года допустили болельщиков.

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