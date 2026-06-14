Ключевые моменты:

В Одессе оформление справки 086/о в частных клиниках стоит от 700 до 1700 гривен

В государственных медучреждениях осмотр для получения справки проводится бесплатно в рамках Программы медицинских гарантий

Для подростков 14–17 лет обязательны осмотр педиатра или семейного врача и стоматолога, а также анализы крови, мочи, исследование уровня глюкозы и флюорография

Врачи советуют не откладывать оформление справки на август из-за сезона отпусков и роста очередей

Абитуриентам в Одессе придется заплатить до 1700 грн: как не переплачивать за медсправку

Медицинская справка в пакете документов для абитуриента является обязательной. Без неё в выбранное учебное заведение не примут. Где, как и за сколько в этом году в Одессе её можно оформить, выясняла корреспондентка «Одесской жизни».

Для тысяч выпускников в Одессе прозвенел последний школьный звонок. Последним он стал и для бывшего школьника в моей семье. Учебное заведение для дальнейшего обучения мы уже выбрали, поэтому сразу начали готовить необходимые документы. Чтобы летом оставить хотя бы немного времени на отдых, решили не откладывать оформление медицинской справки, которую требуют приёмные комиссии всех учебных заведений.

Справка «ОЖ»:

Медицинская справка (086/о) — это документ, подтверждающий, что состояние здоровья подростка позволяет ему освоить выбранную специальность и в дальнейшем работать по ней. Получить справку можно бесплатно в государственном медицинском учреждении либо за определённую плату в частной клинике.

Удобно, но за деньги и часто формально: оформление справок в частных медицинских учреждениях

В Одессе многие клиники и медицинские центры предлагают услугу медицинских осмотров, в том числе для поступающих. Обзвонив несколько учреждений, мы выяснили, что средняя стоимость такой услуги составляет от 700 до 1700 гривен в зависимости от количества специалистов и проведённых исследований. Администраторы частных учреждений уверяют, что пройти осмотр можно всего за один день.

Узнав, каких врачей и какие анализы необходимо пройти для получения справки, мы решили отдать предпочтение государственным поликлиникам. Для нас было важно не просто получить документ, а реально оценить состояние здоровья и соответствие выбранной профессии.

Медицинские справки в государственных медучреждениях: бесплатно, но не быстро

Для удобства абитуриентов и их родителей сразу приводим алгоритм действий, который поможет сэкономить время и нервы.

Оформление справки: пошаговая инструкция

Запись на приём к педиатру или семейному врачу, с которым заключена декларация

Врач осмотрит ребёнка: измерит давление, рост и вес, проведёт пробу Руфье (тест для оценки реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку). После осмотра и изучения медицинской карты и карты прививок врач может выдать направления на дополнительные обследования, консультации специалистов или вакцинацию, если какие-либо прививки были пропущены.

Прохождение осмотра у других специалистов

Здесь есть важный нюанс: в поликлинике, где работает ваш педиатр, могут отсутствовать некоторые профильные специалисты. Поэтому может потребоваться запись в другие медицинские учреждения. Лучше уточнить этот вопрос заранее у врача или в регистратуре.

Получение заключения

После прохождения всех специалистов необходимо снова обратиться к семейному врачу. Он заполнит медицинскую справку, укажет группу для занятий физкультурой и даст рекомендации по состоянию здоровья.

Каких врачей нужно пройти обязательно и сколько это стоит

Поскольку декларация у нас подписана с врачом КНП «Детская городская поликлиника №4» Одесского городского совета, за разъяснениями мы обратились к медицинскому директору учреждения, врачу-педиатру Ольге Стецив.

— Ольга Петровна, отличаются ли справки для учеников 9-х и 11-х классов?

— Принципиальной разницы нет. Для всех выпускников используется единая форма справки.

— Каких врачей необходимо пройти обязательно?

— Для детей в возрасте от 14 до 17 лет обязательными являются осмотры у семейного врача или педиатра и стоматолога.

Что касается других специалистов — офтальмолога, ортопеда, невролога, эндокринолога, кардиоревматолога и других, — направление выдаётся только при наличии жалоб или медицинских показаний. Девушкам старше 14 лет рекомендуется профилактический осмотр гинеколога. Сегодня нет требования проходить множество узких специалистов исключительно «для галочки». Если ребёнок здоров и не имеет жалоб, основное обследование проводит семейный врач или педиатр.

— Есть ли обязательные анализы для получения справки?

— Да. Это общий анализ крови, анализ мочи, анализ крови на глюкозу и флюорография.

ЭКГ, УЗИ и другие исследования назначаются только по медицинским показаниям.

— Бесплатна ли медицинская справка в государственных учреждениях?

— Если у ребёнка есть декларация с семейным врачом или педиатром, профилактический медосмотр проводится бесплатно в рамках Программы медицинских гарантий. Консультации узких специалистов по электронному направлению также бесплатны в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ.

— Например, нам нужна консультация кардиоревматолога, которого нет в вашей поликлинике. Что делать?

— В этом случае семейный врач или педиатр выдаёт электронное направление, после чего можно обратиться в другое медицинское учреждение, где есть необходимый специалист. При наличии направления консультация будет бесплатной.

— Нужно ли готовиться к медосмотру?

— Обычно специальная подготовка не требуется. Но я рекомендую не откладывать прохождение комиссии на конец лета, взять с собой предыдущие медицинские документы, заранее записаться на приём и обсудить с ребёнком возможные жалобы или вопросы к врачу.

— Есть ли у справки срок действия?

— Как правило, справка для учебного заведения действует в течение учебного года, если состояние здоровья ребёнка существенно не изменилось.

— Учитываются ли обследования из частных клиник?

— Да. Если обследование или консультация проведены в лицензированном медицинском учреждении, врач может использовать их результаты при оформлении документации.

Хочу напомнить родителям, что медицинский осмотр — это не формальность и не сбор справок. Это возможность вовремя выявить проблемы со зрением, осанкой, сердечно-сосудистой системой и другие нарушения, которые сегодня могут никак не проявляться, но повлиять на здоровье ребёнка в будущем.

Полезные советы из личного опыта

Поскольку вместе с ребёнком мы почти полностью прошли путь получения медицинской справки, хочу обратить внимание на несколько важных моментов.

Чем раньше — тем лучше

Лето — время отпусков, в том числе и у врачей. Поэтому заняться оформлением справки стоит как можно раньше.

Уточняйте особые условия поступления

В зависимости от выбранного учебного заведения могут понадобиться дополнительные документы: справка от нарколога, психиатра, углублённый осмотр офтальмолога и т.д. Необходимая информация обычно размещается на сайте учебного заведения.

Кроме того, некоторые вузы, например военные, заранее выдают абитуриентам специальные формы медицинских справок.

Делайте копии

Ребёнок может подавать документы сразу в несколько учебных заведений, поэтому стоит заказать несколько копий справки или сделать их самостоятельно. Одну копию обязательно оставьте у себя.

Вакцинация важна

Сделайте пропущенные прививки и обязательно сохраните подтверждающие документы. В отдельных случаях отсутствие вакцинации может создать проблемы при поступлении.

Берите с собой документы

Медицинская карта, результаты предыдущих обследований и документы, удостоверяющие личность ребёнка и сопровождающих родителей, должны быть при себе обязательно.

Будьте рядом

Заранее обсудите с ребёнком важность медицинского осмотра и возможные действия врача. Психологический комфорт имеет большое значение. Если подросток планирует посещать врача самостоятельно, уточните, допускается ли это. Например, на приёме у психиатра присутствие родителей или опекунов обязательно.

С вас не должны брать деньги

Оформление медицинской справки в государственных учреждениях, работающих по договору с НСЗУ, является бесплатным.

Ранее мы сообщали, что НМТ в Одессе снова в центре внимания: 105 абитуриентов подали заявления на дополнительную сессию.

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