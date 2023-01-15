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Шотландский хирург: у украинцев травмы как во времена Первой мировой войны 

Шотландский хирург: у украинцев травмы как во времена Первой мировой войны 

Одесская Жизнь предлагает перевод стати BBC о работе в Украине британских врачей-волонтеров.

Подпись под фото: Энди Кент во время визита в Украину, Днепр-4-я городская больница.

            Когда Энди Кент впервые посетил Украину в прошлом году, он стал свидетелем жестокого воздействия войны на гражданское население.

«Мы видели травмы такие, как во времена первой мировой войны. Которые я никогда не думал, что увижу в своей карьере», — сказал хирург NHS Highland, готовясь к своей третьей поездке в Украину.

Многие из пострадавших лишились конечностей в результате взрывов, а некоторым раненым не могли оказать надлежащую помощь в течение нескольких дней.

«Некоторым ранам было несколько дней, если не недель, и мы видели, как гражданских лиц вытаскивали из зданий с ранами, которым, возможно, было три недели», — сказал Энди.

Прежде чем присоединиться к службе здравоохранения в Хайленде почти 20 лет назад, Энди провел два десятилетия в британской армии, участвуя в обеих войнах в Персидском заливе, а также в Афганистане и бывшей Югославии.

После увольнения из армии он добровольно участвовал в оказании гуманитарной помощи и помогал оказывать помощь гражданским лицам, тяжело пострадавшим в результате конфликта в Мосуле в Ираке.

«Это было до Украины. Самый травмирующий опыт, который я получил как хирург, в основном имел дело с женщинами и детьми, многие из которых подвергались нападениям в течение шести-восьми месяцев», — говорит он.

«Это было душераздирающе, лечить маленьких детей и женщин».

Полевые госпитали были созданы для оказания помощи гражданским пациентам, а также жертвам войны.

Энди, был награжден Орденом Британской империи в Новом Списке с отличием за свою волонтерскую деятельность в передовой благотворительной организации UK Med, на этой неделе отправится в свою третью поездку в Украину.

В марте прошлого года он совершил свой первый визит в страну после того, как UK Med попросил его присоединиться к группе исследователей для оценки украинских больниц.

Он вернулся с шестинедельным визитом в мае, когда он в основном находился в Днепре, работая в местных больницах, помогая и поддерживя хирургов, развивая здравоохранение.

Энди сказал, что качественное здравоохранение Украины и ее высококвалифицированный персонал были ошеломлены количеством жертв — как гражданских, так и военных — и ранений, вызванных применением оружия, включая бомбы и выстрелы из высокоскоростного оружия.

В одном из госпиталей он видел около 50 молодых солдат, которых поддерживали в живых на аппаратах искусственной вентиляции легких, а персонал не мог найти способ переместить их в более безопасное место.

Военные повреждения внутри здания в Украине.

Ангус Уотсон, профессор хирургии Абердинского университета и хирург-консультант NHS Highland, надеется вернуться в Украину в конце этого года.

Он является еще одним волонтером UK Med, впервые направленным в Украину в прошлом году, чтобы помочь построить отделение полевой хирургии, и чтобы возобновить оказание медицинских услуг, прерванных войной.

Ангус, который служил с гуркхами*, а затем был резервистом Королевского медицинского корпуса, сказал: «Нам было поручено построить это подразделение в госпитале, который был обстрелян русскими танками.

«Операционную успели эвакуировать, но акушерское отделение обстреляли. Все окна в больнице были выбиты в результате обстрела. Но персонал во время атаки, успел перевести и переместить всех пациентов в подвал».

Ангус Уотсон помог создать полевой госпиталь в прошлом году

С тех пор хирургическое отделение находится в подвале, чтобы защитить его от дальнейших нападений и помочь укрыть пациентов и персонал от суровой зимней погоды.

Ангус рассказывает, что было мало спасения от последствий войны.

В последний раз, когда он был в Украине, он готовился к Лондонскому марафону и бегал между двумя блокпостами, чтобы поддерживать себя в форме.

«Мне сказали оставаться на дороге и не бегать по лесу или по мягким обочинам из-за неразорвавшихся боеприпасов», — говорит он.

* Гу́ркхи — элитные войска Великобритании и Индии, которые набираются из непальских добровольцев. Гуркхов отличает строгая дисциплина, смелость и верность присяге.

Редакторский перевод: Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

Первоисточник: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-64210347

 

 

 

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