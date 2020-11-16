Когда говорят об экономии газа, то в первую очередь речь идет об установке приборов учета газа. Но это еще не все. Существует масса простых правил, которые помогают использовать голубое топливо рациональнее, даже если это затраты на приготовление пищи. О таких шести правилах нам напомнили специалисты компании «Одессагаз-Поставка».

Следите за чистотой горелок

Регулярно очищайте горелки от жира и копоти. Чем они чище, тем меньше газа потребуется для достижения необходимой температуры.

Пользуйтесь качественной посудой

Материал посуды и ее теплопроводность играют далеко не последнюю роль в повышенном расходе газа. Самые энергоэкономичные изделия – из нержавеющей стали с полированным дном, особенно со слоем меди. Алюминиевая, эмалированная, а также посуда с тефлоновым покрытием не считается экономичной.

Выбирайте кастрюли по размеру

Посуда должна быть одного или чуть большего размера, чем горелки. Если она меньше, значительная часть газа не попадает на дно, а греет бока, что приводит к перерасходу топлива.

Не забывайте о крышках

Старайтесь чаще накрывать посуду крышкой во время готовки. Такая мера позволит блюду быстрее нагреваться, используя меньше энергии.

Духовку используйте с максимальной пользой

Не стоит пользоваться духовкой, если хотите запечь три яблока. В идеале желательно одновременно готовить несколько блюд. К примеру, на одном противне можно установить запеканку или пирог, а на другом – мясной рулет.

Дверца духовки должна плотно прилегать к корпусу плиты и не выпускать раскаленный воздух.

Купите скороварку

Скороварка сегодня – это высокотехнологичное устройство, с виду мало чем отличающееся от обычной кастрюли. Зато, по сравнению с обычной кастрюлей, для приготовления одного и того же блюда она потребляет почти вдвое меньше газа. Дополнительный плюс – экономия времени и минимальные потери полезных свойств пищи.

Экономия газа в быту – не такая уж сложная задача. Пользуясь этими простыми советами, можно уменьшить потребление газа на 15-20%.

Ольга Новикова

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