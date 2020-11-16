Новости Одессы и Одесской области

Выборы мэра Одессы: голосовать пришла лишь четверть избирателей

Выборы мэра Одессы: голосовать пришла лишь четверть избирателей

В Центральной избирательной комиссии сообщили об итоговой явке избирателей на второй тур голосования за кандидатов в мэры в 7 городах Украины. 

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Самая высокая явка (34,29%) зафиксирована в Хмельницкой области. Там были выборы Каменец-Подольского мэра. В Киевской области выбирали мэра города Украинка, явка составила 31,46%. Голосовать за мэра Луцка пришли 25,96% избирателей, а Одессы – 25,14%.

Мэра Краматорска Донецкой области пришли выбирать 23,14% избирателей. В Херсоне на выборах мэра явка составила 20,89%, в Сумах – 19,02%.

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1 комментарий
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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Геннадий Сидоренко
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Геннадий Сидоренко

У одесситов,наверное,традиция голосовать за бандитов.Еще со времен Мишки Япончика.Хоть бандит-но свой.Вы-дебилы.Бандиты кинут вам копейку,а сорвут куш.Кушайте,лохи.

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