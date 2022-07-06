Кому передавать показания счетчиков газа?

С 1 мая абоненты компании «Одессагаз – Поставка» перешли к «Нафтогазу». Оператор газораспределительных сетей напоминает, что передавать показания счетчиков надо, как и раньше, «Одессагазу».

Для передачи показаний можно выбрать один из удобных вариантов:

Внести данные в Личном кабинете на сайте gasolina-online.com; Заполнить форму на сайте «Одессагаза»; Отправить данные на электронную почту: callcentr@odgaz.odessa.ua. Передать показания через боты Вайбер и Телеграм. Подключиться можно прямо на сайте; Отправить данные через Вайбер:

Приморский район: (050) 390-58-12;

Суворовский район: (050) 489-51-95;

Киевский район: (050) 390-31-04;

Малиновский район: (095) 287-87-68.

При этом надо указать номер лицевого счета и фото, на котором должны быть четко отражены показания газового счетчика, его номер и тип. Указанные номера не предназначены для звонков.

Передать показания непосредственно на абонентских участках «Одессагаз». Для этого надо записать на листике номер лицевого счета, адрес и показания счетчика, после чего опустить его в специальный ящик. Сообщить данные оператору, позвонив на многоканальный телефон (с 8:30 до 17:30):

Киевстар: (067) 443-31-04;

Лайфселл: (073) 140-41-04.

Передать показания на автоответчик (круглосуточно) по телефонам:

(048) 796-46-40;

(048) 796-42-70;

(048) 737-37-74.

ВНИМАНИЕ! Время приема показаний приборов учета ограничено. Все электронные средства связи принимают данные во внимание, только если они переданы не позднее 17:30 пятого числа каждого месяца. Звонки на мобильные телефоны оплачиваются по тарифам вашего оператора.

Напомним, ранее компания «Одессагаз-Поставка» сообщила, что вынуждена прекратить поставки природного газа, и попросила своих клиентов рассчитаться за потребленный газ.

Ольга Новикова