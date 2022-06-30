Компания «Одессагаз-Поставка» разъясняет, как можно вернуть переплату за газ

В компании «Одессагаз-Поставка», вынужденной прекратить поставки природного газа потребителям, рассказали, как можно вернуть излишне уплаченные деньги. Об этом компания информирует на своей странице в Facebook.

При этом в компании напоминают: «Одессагаз-Поставка» продолжает работать и выполнять свои обязательства в обычном режиме.

«Переход бытовых потребителей в газоснабжающую компанию «Нафтогаз Украины» не означает прекращения нашей деятельности»,

– сказано в сообщении.

Чтобы вернуть переплату за газ, потребители могут:

подать заявление онлайн на сайте компании;

обратиться в ближайший участок компании с 09:00 до 14:00 часов, с понедельника по пятницу (без перерыва на обед). Адреса участков можно узнать здесь.

Для написания заявления необходимы такие документы:

паспорт и идентификационный код (РНКОПП) владельца лицевого счета и/или лица, оплачивавшего газ от имени или за владельца счета, или лица, являющегося наследником;

оригиналы платежных документов об оплате за природный газ и/или выписки с банковского счета владельца лицевого счета (заверенная банком) на общую сумму, соответствующую или превышающую сумму до возврата (переплаты) в периодах возникновения переплаты;

справка из банка с реквизитами банковского счета для возврата средств.

При расчете за услуги газоснабжения через онлайн-сервисы необходима выписка с банковского счета, где четко указано, что получателем является ООО «Одессагаз-Поставка».

Дополнительно рекомендуется взять:

оригинал паспорта льготника (если в о/с присутствует оплата Минсоцполитики).

На официальном сайте компании можно проверить состояние счета и, при наличии задолженности, оплатить потребленный природный газ.

В компании просят всех своих клиентов, которые потребляли газ до 30 апреля 2022 года, рассчитаться в ближайшее время за уже поставленный природный газ.

«Напоминаем, что договор с предыдущим поставщиком остается в силе до полного расчета за использованный газ. Текущие расчетные документы ожидайте от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины»,

– добавили в компании.

Ранее «Одессагаз-Поставка» сообщала о том, что вынуждены прекратить поставки природного газа, и попросили своих клиентов рассчитаться за потребленный газ до конца текущего месяца.

Как сообщала «Одесская жизнь», с 1 мая 2022 года стал поставщиком «последней надежды» для 8,8 миллионов украинцев стала компания «Нафтогаз Украины».