Как одесситам сэкономить на газоснабжении?

С началом отопительного сезона увеличатся суммы в коммунальных платежках: добавятся счета за обогрев жилья. Особо почувствуют это те потребители, которые отапливают жилье газом или только собираются подключиться к этой системе. В связи с этим у многих возникают вопросы как об абонентской плате, так и другие на «газовую» тему. Мы адресовали их специалистам компании «Одессагаз-Поставка».

Что такое абонплата и зачем ее ввели? Как она рассчитывается?

В этом году платежку по оплате за газ разделили на две. В первой фиксируется сумма за потребленные кубометры, во второй – рассчитывается оплата за доставку (транспортировку) газа. Это и есть так называемая абонентская плата. Данные изменения в газовой сфере обусловлены требованиями Закона Украины «О рынке природного газа», который был принят в 2015 году.

Стоимость услуг по доставке газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления. За основу берется объем потребления топлива в течение «газового года»: с 1 октября по 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф за распределение (доставку). Результат делится на 12 месяцев.

Каждый может сам посчитать, какая абонплата установлена для его домохозяйства. Для этого необходимо знать, сколько газа было использовано за год и какой тариф действует на доставку (или абонплата). С 1 июля 2020 года тариф на доставку газа для клиентов «Одессагаза» составил 0,948 грн./куб. м газа (с НДС).

Учитывая, что для некоторых потребителей размер платы за доставку газа меньше комиссии банка, выгоднее оплачивать эту услугу сразу за несколько месяцев.

Надо ли платить за доставку и транспортировку, если газом не пользуешься?

Если у потребителя есть прибор учета, но газом он не пользовался, то, соответственно, за потребление платить не придется. А вот абонплата должна быть оплачена независимо от того, пользовались жильцы газом или нет. Избежать таких трат можно только в том случае, если потребитель обратится в «Одессагаз» с просьбой прекратить газоснабжение. Такие же действия необходимо предпринять, если жильцы не имеют прибора учета и уезжают из дома на длительное время.

Хочу поставить газовый счетчик. Из приборов есть только газовая плита. Какой фирмы прибор покупать и сколько он стоит?

При минимальном потреблении газа, как правило, используют мембранные счетчики (их также называют диафрагменные). Максимальная пропускная способность у таких приборов составляет до 10 куб. м/час. Стоимость, в зависимости от марки, от 1000 до 1300 грн.

В квартире с одной плитой можно установить счетчик типа G1,6 или G2. Из производителей рекомендуются «Метрикс», «Самгаз» и Elster.

Мембранные счетчики газа по ценовой политике доступны большинству населения. Межповерочный интервал такого прибора – 8 лет.

Провели газопровод. В течение какого времени должны подключить газ?

Согласно «Минимальным стандартам и требованиям к качеству обслуживания потребителей и поставки природного газа», подключение объекта заказчика к газовым сетям осуществляется после предоставления оператору газораспределительного механизма (то есть «Одессагазу») подтверждающих документов о вводе в эксплуатацию газовых сетей внутреннего газоснабжения: в городской местности – в срок до 10 рабочих дней (если договором на присоединение не установлен более поздний срок); в сельской местности – в срок до 15 рабочих дней (если договором на присоединение не установлен более поздний срок).

Ольга Новикова

Фото: Запоріжгаз-104

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