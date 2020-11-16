Выборы мэра Одессы: в полиции рассказали о нарушениях в день голосования (видео)

В день голосования на повторных выборах в Одессе и ряде ОТГ Одесской области полиция зарегистрирвоала 37 сообщений о нарушениях. По пяти из них возбудили уголовные дела.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Уголовные расследования, в частности, касаются несвоевременного открытия двух избирательных участков в Приморском районе Одессы. также расследуют факт уклонения сотрудников городского избиркома от выполнения своих служебных обязанностей. Ищут и “лжеминера”, который сообщил о “бомбе” в здании “новой мэрии” на Косовской.

Также зафиксировали факт незаконной агитации в день выборов.

Как сообщил начальник областного главка полиции Олег Бех, полицейские будут следить за порядком в связи с выборами до подведения их итогов.

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