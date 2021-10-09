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Пляж на Ланжероне: последнее пока еще дикое место (фото)

Пляж на Ланжероне: последнее пока еще дикое место (фото)

Последние «Двадцать шагов». Именно во столько укладывается длина последнего заповедного (а по-одесски «дикого») пляжа нашего родного Ланжерона.

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Этот одесский пляж приютился под бывшей проходной СРЗ №2. Здесь оканчивается протяженная стена (волнолом) — та, что, начинаясь в свое время у корня Карантинного мола, тянулась от Австрийского пляжа до монолитов дачи Ланжерон.

Примечательное место

На пляже впадает в море родник Ланжероновского урочища, некогда служившего южной границей Крепостного предместья. К слову, Крепостное предместье (или, на языке одесситов «раньшего времени» — «Крепость») — это бывшая приморская окраина Одессы, где на месте упраздненной еще в 1805 году Суворовской крепости сначала утвердился портовый Карантин, а затем, в 1875-м, был разбит Александровский парк.

«Двадцать шагов» на Ланжероне соседствует с куренем дайверов и бухтой «затонувших вождей» Одесского подводного музея. В нем спаслись на самом дне от расправы вандалов бюсты и статуи персон советского периода.

По соседству — доживает последние дни бывшая морская Спасательная станция имени капитана Одесского порта, геройского генерала Перелешина.

пляж Ланжерон 20 шагов 12

Станция была освящена местночтимым святым Ионой Атаманским в 1904 году. Возведенная полностью из дерева, она является уникальным строением даже в практике нашего знаменитого архитектора Льва Влодека.

А еще ранее, до 1798 года, над всем этим взморьем нависал древний мыс Хаджибей с фонарем. Так со времен античности именовали на греческом, как признанном языке старинных мореходов, тогдашние маяки.

Здесь у Спасательной станции завершалась в свое время и знаменитая Бакалейная набережная порта. Как ранее утверждали старожилы, при бризе с моря ее колониальные ароматы пряным облаком накрывали и все Крепостное предместье.

пляж 20 шагов
пляж Ланжерон 20 шагов
пляж Ланжерон 20 шагов
пляж Ланжерон 20 шагов
пляж Ланжерон 20 шагов
пляж Ланжерон 20 шагов
пляж Ланжерон 20 шагов

Ранее мы рассказывали о том, как появились названия исторических районов Одессы.

История знаменитой Спасательной станции

Впрочем, сей игрушечный пляж на Ланжероне знавал и лучшие времена. Судите сами: на Спасательной станции служила матросами лучшая артель одесских рыбаков во главе со своим атаманом.

пляж Ланжерон 20 шагов 12

Достойно внимания и уважения, что наша Ланжероновская станция была первой в бывшей Российской империи службой МЧС. Ведь в экстренных случаях она объединяла морских спасателей, службу Скорой помощи графа Толстого да еще добровольную Пожарную команду из волонтеров — представителей «золотой молодежи» Одессы. Причем боевое крещение одесские спасатели получили уже через год, в 1905-м, во время недоброй памяти кровавого мятежа на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».

Кстати, именно в те дни случилась гибель кормилицы одесситов — Портовой эстакады инженера Эдмунда Гарриса.

Спасательная станция состоялась и как Морское офицерское собрание. По этому случаю именно здесь проходили грандиозные приемы морских гостей Одессы, для чего на станции был повар и винный погреб. В зале станции в свое время проводились также костюмированные благотворительные балы и лотереи.А о душе можно было позаботиться в домовой церкви. Эти события постоянно освещались в одесских газетах, а фотографии давали представление о былом великолепии этого уголка Ланжерона.

Особенно были по душе одесситам тамошние морские спортивные праздники, в том числе и детские, которые по вечерам завершались красочными фейерверками.

Даже в 20-е годы вся Одесса могла еще любоваться грандиозными салютами одесского итальянца Петати — постоянного фейерверкера станции. А совсем рядом размещался летний театр дачи Ланжерон. Его репертуар публиковался также в газетах.

пляж 20 шагов
пляж 20 шагов
пляж Ланжерон 20 шагов 12

Старый пляж и современность

Ослепительно блестят под лучами солнца остатки глазурованной черепицы на крыше вконец обветшавшей башенки, увы, утратившей даже кованый флюгер.

Пение родника… миниатюрный водопад с ледяной водой… шум прибоя… ни с чем не сравнимый, давно забытый на одесских пляжах густой запах морской травы, соленого бриза и мидий…

У кромки прибоя — россыпь разноцветной гальки. Это единственный в своем роде геологический музей, то бишь остатки давнишнего морского балласта. Его привозили в трюмах своих торговых кораблей еще парусные капитаны, и если он не годился для мощения улиц — сбрасывали в стороне от внешнего рейда. За два столетия море хорошо потрудилось, перемолов балластные камни в гальку, но они — это геология всего Средиземноморья.

Крики чаек… На рейде яхты, да еще разводит волну прогулочный катер. И — увы! — ни одного парохода под отечественным флагом…

пляж 20 шагов

От причала дайверов ныряет в море на встречу с затопленными вождями очередная группа туристов, вооруженная аквалангами. В свою очередь из морской пучины появляются со своей добычей охотники за рапанами. Завсегдатаи-рыбаки шумно радуются отменному клеву: в их садках на глазах прибавляются серебристые сарганы.

К полудню еще припекает солнышко. На монолитах, как истинные русалки Ланжерона, в живописных позах, являя себя миру и морю, загорают дамы. Покоряют взморье заплывами от палубы дельфинария к буйкам последние пляжники бархатного сезона.

Но вот в пляжную идиллию властно вторгаются звуки стройки, той, что вынесла приговор для последнего пляжика «Двадцать шагов» нашего исконного Ланжерона.

Ранее мы публиковали видео, в котором рассказывали о пляже Ланжерона.

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Александр Сурилов ПРОФИЛЬ

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