Шахский дворец – один из красивейших домов в Одессе и напоминает скорее средневековый рыцарский замок, чем здание XIX века. О нем рассказывают были и легенды, среди которых много тех, что одесситы уже знают, но и немало таких, о которых они не слышали.

Место, на котором построили Шахский дворец, вполне можно назвать невезучим. В первом выстроенном здесь здании собирались разместить военный госпиталь, но его по непонятным причинам разобрали. Место пустовало, пока в 1852 году архитектор Феликс Гонсиоровский не выстроил здесь дворец для польского магната Зенона Бржозовского. Польский аристократ владел домом до 1910 года, а затем его владельцем стал граф Юзеф Шенбек.

Что касается персидского шаха, то он появился в Одессе в 1909 году, и звали его Мохаммед Али. На родине шахиншаха, в Персии, разразилась революция, которую затеял его сын Султан-Ахмед, и восточный владыка был вынужден покинуть родные места с неприличной для августейшей особы скоростью. Для временной эмиграции бесприютный монарх выбрал Одессу, и арендовал здесь дом Бржозовского по улице Гоголя, 2.

В бега шах собирался обстоятельно, во всяком случае, основное богатство – гарем в количестве пятидесяти жен – находилось при нем в полном составе. Едва только Мохаммед Али появился в нашем городе, как по Одессе поползли слухи, что он наказывает провинившихся «подруг жизни», сбрасывая их с балкона дворца прямо на тротуар. Правда, поверить в это было трудно даже сто лет назад, так как у дворца нет и никогда не было балконов. Однако одесситы, обладавшие кипучей южной фантазией, вероятно, именно так представляли себе семейную жизнь заморского беженца.

Шах занимал дворец до 1917 года, а потом, опять-таки по рассказам одесситов, бежал за границу, бросив своих многочисленных жен на произвол судьбы. В советское время в здании располагались Дом народного творчества, а затем Морской транспортный банк.

Источники: odesskiy.com; tonkosti.ru; Википедия; Grad.ua

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