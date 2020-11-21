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Шахский дворец в Одессе: здесь персидский шах Моххамед Али спасался от революции

Шахский дворец в Одессе: здесь персидский шах Моххамед Али спасался от революции

Шахский дворец – один из красивейших домов в Одессе и напоминает скорее средневековый рыцарский замок, чем здание XIX века. О нем рассказывают были и легенды, среди которых много тех, что одесситы уже знают, но и немало таких, о которых они не слышали.

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Место, на котором построили Шахский дворец, вполне можно назвать невезучим. В первом выстроенном здесь здании собирались разместить военный госпиталь, но его по непонятным причинам разобрали. Место пустовало, пока в 1852 году архитектор Феликс Гонсиоровский не выстроил здесь дворец для польского магната Зенона Бржозовского. Польский аристократ владел домом до 1910 года, а затем его владельцем стал граф Юзеф Шенбек.

Что касается персидского шаха, то он появился в Одессе в 1909 году, и звали его Мохаммед Али. На родине шахиншаха, в Персии, разразилась революция, которую затеял его сын Султан-Ахмед, и восточный владыка был вынужден покинуть родные места с неприличной для августейшей особы скоростью. Для временной эмиграции бесприютный монарх выбрал Одессу, и арендовал здесь дом Бржозовского по улице Гоголя, 2.

персидский шах моххамед али

Персидский шах Моххамед Али

В бега шах собирался обстоятельно, во всяком случае, основное богатство – гарем в количестве пятидесяти жен – находилось при нем в полном составе. Едва только Мохаммед Али появился в нашем городе, как по Одессе поползли слухи, что он наказывает провинившихся «подруг жизни», сбрасывая их с балкона дворца прямо на тротуар. Правда, поверить в это было трудно даже сто лет назад, так как у дворца нет и никогда не было балконов. Однако одесситы, обладавшие кипучей южной фантазией, вероятно, именно так представляли себе семейную жизнь заморского беженца.

гарем шаха моххамеда али

Гарем персидского шаха Моххамеда Али

Шах занимал дворец до 1917 года, а потом, опять-таки по рассказам одесситов, бежал за границу, бросив своих многочисленных жен на произвол судьбы. В советское время в здании располагались Дом народного творчества, а затем Морской транспортный банк.

Источники: odesskiy.com; tonkosti.ru; Википедия; Grad.ua

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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