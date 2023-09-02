Новости Одессы и Одесской области

В День города одесситы собрались на очередной митинг против неадекватных тендеров (фоторепортаж)

В День города одесситы собрались на очередной митинг против неадекватных тендеров (фоторепортаж)

Утром сегодняшней субботы, 2 сентября 2023 года, в День города Одессы, одесситы снова собрались на массовый митинг у здания мэрии на Думской площади, чтобы в очередной раз напомнить властям о несвоевременности тендеров с явным коррупционным оттенком.

Таким образом неравнодушные горожане дают понять, что они все видят и понимают, зачем организуются масштабные строительные и ремонтные проекты за бюджетные деньги, сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь».

На месте побывал и наш фотокорреспондент.

Акция протеста у одесской мэрии 2

Акция протеста у одесской мэрии 2 сентября 2023

Акция протеста у одесской мэрии 3

Акция протеста у одесской мэрии 4

Напомним, подобный пикет состоялся у здания одесского горсовета 28 августа. Его инициатором выступила известная одесская волонтерка, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

Волонтер Екатерина Ножевникова

Екатерина Ножевникова на акции протеста 2 сентября

Неравнодушные горожане призвали остановить реконструкцию Киевского райсуда за 106 млн гривен и ремонт ТЮЗа за почти 32 млн гривен, требуя вместо помпезных проектов направить средства на оборону и ВСУ.

По итогам пикета волонтеры подготовили открытое обращение к властям страны. В этом обрвщении они требуют изменить бюджет этого и следующего года, чтобы перенаправить деньги на оборону.

Тогда же Екатерина Ножевникова заявила, что будет пикетировать мэрию каждый день, пока требования волонтеров и общественников не будут выполнены.

И вот сегодня – очередной митинг, собравший не одну сотню горожан.

Акция протеста у одесской мэрии 5

Акция протеста у одесской мэрии 6

Акция протеста у одесской мэрии 7

Акция протеста у одесской мэрии 8

Как стало известно, перед мэрией начали репетицию торжеств ко Дню города, но после того, как протестующие начали скандировать «ганьба», «гроші ЗСУ» и звать мэра, приготовления быстро свернули.

Как пишет издание «Думская», Екатерина Ножевникова выступила перед митингующими. Она выразила надежду, что чиновники все же их услышат и вспомнят, что они люди, «которых мы выбрали и предоставили им полномочия, предоставили им силу, возможность и инструмент помогать тем, кто каждый день отдает за нас жизнь»,

В конце своего сообщения волонтер призвала людей разойтись, но при этом пообещала, что в следующую субботу митингующих будет еще больше.

Одесситы начали скандировать: «Катя, дякуємо» и мирно расходятся.

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Фото Игоря Казанжи

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