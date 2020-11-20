Глобальное изменение климата диктует миру свои суровые законы. Одесчине же попеременно предрекают то рай субтропиков, то тяжкую участь полупустыни. Второй год подряд жестокая засуха сжигает посевы зерновых. А ученые Одесского селекционно-генетического института уже более сотни лет стремятся адаптировать сельхозкультуры в условиях климатических катаклизмов. О том, смогут ли аграрии справиться с последствиями изменения климата, рассказал нашим читателям директор института, член-корреспондент Украинской академии аграрных наук Вячеслав Михайлович Соколов.

ПЦР-тесты делают и для растений

По мнению Вячеслава Соколова, генетика сортов – один из наиболее оптимальных способов борьбы за урожай в условиях засухи. И генетический отдел института занимается созданием и изучением исходного материала для селекции растений с определенными признаками и устойчивостью к болезням. А выявить их уже на уровне побегов позволяют молекулярные исследования – типа ПЦР-тестов, также основанных на генетическом анализе.

Затем идет отбор опытных растений уже в естественных условиях – на опытном участке института.

– Срок выведения сорта – 10-15 лет. Для получения оптимального варианта надо сделать очень много скрещиваний. Далее отбирают 3-4 поколения с различными признаками. И снова их скрещивают, чтобы получить новые сочетания, необходимые для наилучшего варианта. Поэтому экспериментальных растений может быть и несколько тысяч, – рассказал Вячеслав Соколов. – Труд селекционера – многолетний и кропотливый. Ведь работает он не над одним сортом: у генетика – 3-4 направления, тысячи скрещиваний. К тому же в процессе появляются новые линии опытов, и в результате можно получить несколько интересных сортов. Так вывели, например, пшеницу «Одесская-16» – сорт довольно морозостойкий, засухоустойчивый и с достаточно высокими хлебопекарными качествами. А происхождение свое он ведет от не боящегося засухи степного злака.

Оливковое масло из подсолнечника

– Но самым серьезным способом борьбы с засухой я назвал бы все-таки севооборот. Нам просто надо концепцию сельского хозяйства в целом изменять, – полагает ученый. – Во-первых, возобновить чередование культур, которое способствует их благоприятному сочетанию. Иногда одна из них является санитаром для другой.

А вот после подсолнечника сеять любую другую культуру не имеет смысла. У этого растения – глубоко проникающая стержневая корневая система. И целое лето оно просто высасывает влагу из почвы. Но если раньше наука рекомендовала отводить под подсолнечник не более 10% посевных площадей, то сегодня их 30-40%. В результате – сплошное иссушение пахотного слоя. Больше там ничего не посеешь.

Сегодня же институт работает над новыми гибридами сортов подсолнечника – с измененным жирокислотным составом, приближенным к составу плодов маслины. Так что будут ли у нас субтропики – неизвестно, но оливковое масло научимся получать.

О дефиците коров на Одесчине и глубине чернозема

А вот кукурузы – необходимого звена севооборота, по словам Вячеслава Соколова, сеют мало. Шла она в основном на силос. Но сегодня на Одесчине коров осталось меньше, чем в послевоенное время. Если Беляевский район имел тогда 33 тысячи голов крупного рогатого скота, то сейчас – две тысячи. Поэтому, кстати, уже порядка 30 лет не вносят на поля органические удобрения.

Очень важна для севооборота и обработка почвы. Сегодня в мире успешно используются технологии поверхностной вспашки, при которой не нарушается снабжение почвы влагой с нижних слоев.

– Поляну ведь мы не пашем. А покрыта она растениями, потому что там есть естественный ток влаги. Делая же глубокую вспашку, мы нарушаем внутрипочвенные процессы, – объяснил Соколов. – Поэтому должен быть разработан оптимальный вариант для каждой почвенно-климатической зоны в зависимости от глубины черноземного плодородного слоя. Ведь прекрасные земли северных районов Одесчины кардинально отличаются от южных.

Сельское хозяйство необходимо обновить

– Но если у нас по-прежнему будут истощаться почвы, народ просто разбежится, – считает Вячеслав Соколов. – Поэтому один из путей обновления сельского хозяйства – создание ферм и кооперативов с непрерывной цепью: производство – переработка – продажа. Они бы занимали определенную продовольственную нишу и выращивали культуры не на продажу за границу, а для потребностей населения страны. К тому же государство, конечно, должно дотировать культуры, необходимые потребителям. А мы сегодня ведем торговлю ресурсами. Вывозим 50 миллионов тонн зерна, а столько же удобрений для восстановления почв не завозим. То есть – вывозим плодородие, забираем его у своих детей и внуков. И засуху в этом обвинить нельзя.

Из истории одесской селекции

Эксперименты Сапегина по облучению растений

Сегодня территория Национального центра «Селекционно-генетический институт» – настоящий заповедник прошлого века: с «храмами» науки в стиле «сталинский ампир», бюстом культового советского селекционера Ивана Мичурина, неизбежными статуями колхозницы и, судя по атрибутам, агронома. А началась его история в 1895 году, когда, по инициативе Свободного экономического общества России, в Одессе появилось опытное поле. В 1912-м здесь учредили отдел селекции, который возглавил доцент Императорского Новороссийского университета Андрей Сапегин. А со временем он превратился в институт, получивший в 1934-м году статус всесоюзного.

Институт переживал взлеты и падения. Но всегда оставался необходимым государству. Даже в тяжелейших условиях гражданской войны и послевоенной разрухи здесь удавалось вывести засухоустойчивые сорта пшеницы, которые не только спасали страну в голодный 1921 год, но и успешно продавалась за границу. В Средней Азии и Казахстане они были популярны до середины 70-х годов. А Андрей Сапегин одним из первых в стране начал эксперименты по облучению растений рентгеновскими лучами. И на полях института заколосились первые в мире радиомутанты пшеницы с унаследованными «правильными» отклонениями.

От “воспитания” растений – к генетике

В 1929 году в институте начал работать будущий «народный академик» Трофим Лысенко, вскоре ставший его научным руководителем и директором. Он доказывал возможность перенесения посевов кукурузы на далекий север. А одесских колхозников заставлял разводить хлопчатник. Для передачи опыта планировалось даже переселение на Одесчину крестьян-хлопкоробов из Средней Азии и Казахстана. Хлопок же выращивали в одесских колхозах с большими трудностями. Хотя накануне войны умудрились вывести его новый сорт – «Одесский-1». «Буржуазная лженаука» генетика из института тогда была изгнана.

Основным же научным методом стало «воспитание растений». Именно этим путем экспериментаторы обещали создать холодостойкие формы хлопчатника, отведя под него шесть тысяч гектаров лучших земель. К тому же одесским крестьянам пришлось культивировать каучуконос тау-сагыз – такой себе «резиновый одуванчик». Но, в конце концов, возня с ним была признана нерентабельной. Длились все эти «околоселекционные» авантюры 25 лет. А вот позже нигде – ни в СССР, ни и в мире – сорта Лысенко так и не появились. «Воспитывать» растения перестали и вновь вернулись к генетике.