Один на один с засухой: одесские фермеры терпят миллиардные убытки

Небывалая засуха уничтожила на Одесщине 80-90% урожая. Кабмин обещал помочь аграриям, но дальше обещаний дело не пошло. «Одесская областная ассоциация работодателей юга Украины» с первых дней засухи получила сотни обращений фермеров с просьбой о поддержке. В Ассоциации заявляют, что добьются от властей возмещения убытков.

Компенсации – мизерные

– Получив обращения фермеров, мы сразу же сделали запрос в облгосадминистрацию, – рассказал председатель Ассоциации Юрий Борщенко. – В управлении аграрной политики ответили, что в Одесской области в результате чрезвычайной техногенной ситуации на 498 662 га полностью сгорели посевы, ущерб составил 6, 5 млрд. грн. Если в прошлом году собрали 3,7 млн. тонн озимых, сейчас – только треть.

Практически, полностью уничтожены урожаи кукурузы и подсолнечника. Если какие-то всходы есть – идут на силос. А где-то поля просто перепахивают.

В результате засухи серьезно пострадали 1311 фермеров. В основном – мелкие фермерские хозяйства, обрабатывающие паи 50- 250 га.

Убытки Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обещало возместить аграриям еще в мае – около 5000 грн за каждый гектар пострадавших посевов. Сумма, конечно, мизерная. Но все же – какое-то подспорье. Чтобы ее получить фермеры обязаны подать заявки в райадминистрации с информацией о площади земельного пая и проценте неурожая. Затем эти данные должны направить в облгосадминистрацию, а оттуда – в Кабмин, для возмещения убытков.

Многие семейные фермеры, по словам Юрия Борщенко, пытались подавать такие заявления, но в некоторых райадминистрациях в приеме документов отказывали. И оставались аграрии один на один со своими проблемами.

Обращаются фермеры к властям и с просьбами выделить средства для погашения арендной платы, погасить или отсрочить банковские кредиты и, самое главное, – до конца года получить налоговые каникулы. Ведь на земли, где нет урожая, они обязаны платить земельный налог.

Пишите письма

Руководство области неоднократно адресовало правительству заявления о возмещении убытков одесским аграриям. А так как обещаниями сыт не будешь, выделило, в конце концов,15 млн. грн из областного бюджета. Из них: 5 млн. грн – на частичную компенсацию стоимости электроэнергии, затраченной на орошение; 5 млн. грн – на приобретение элитных семян сельхозкультур; 5 млн. грн – на затраты содержания сельхозживотных. Но и тут аграрии, выставив счета на оплату компенсаций, пока что ни копейки из этих средств не получили. Упорное же нежелание государства помочь в критической ситуации напрямую связывают с принятием закона о рынке земли – так быстрее мелкие фермеры свои паи распродадут.

– Я обратился к президенту, Кабмину, Верховной Раде с заявлениями о том, что есть все юридические основания для поддержки наших пострадавших аграриев. Комиссия по техногенной ситуации в связи с засухой признала на юге Одесской области 5 уровень опасности. И, согласно 12 пункту постановления Кабмина №843 от 2002 года, в случае стихийных бедствий государство обязано выплатить ущерб из Резервного фонда Украины. Он был создан в размере 64 млрд. грн именно для оказания помощи пострадавшим при техногенных катастрофах и эпидемиях, – подчеркнул Юрий Борщенко. – В ответе было детально расписано, какие меры будут приниматься в дальнейшем для упреждения подобных ситуаций. И ни слова – о возмещении убытков.

Иск к государству

Есть все юридические основания для защиты прав фермеров, убеждены юристы Ассоциации. И они готовы оказать им правовую поддержку. По словам Юрия Борщенко, уже подготовлен групповой иск по заявлению фермеров от Ассоциации к государству Украина и Кабинету министров.

– Сегодня в Лиманском районе все двери закрыты, все суды переносятся в связи с карантином. Фермеры лишены возможности подать жалобу, заявить о своих потерях. А многие не могут выплачивать кредиты, покупают за свои деньги зерно, чтобы рассчитаться с паевиками, в очередной раз перепахивают поля в надежде на дождь. Сейчас, когда надо сеять, люди просто в панике – не знают что им делать. Они хотят иметь хотя бы юридическую возможность заявить о своих проблемах, – рассказал председатель Лиманской районной Ассоциации работодателей Олег Комендант. – И нами на сегодняшний день собрано порядка 100000 заявлений и жалоб. Мы будем подавать общий иск и конкретно по каждому заявителю. Потому, чтобы каждый фермер получил возмещение, он обязан подать в суд заявление о своих убытках и финансовом состоянии. Все иски будут оформлены в единый реестр, заверена нотариальная доверенность юристу Ассоциации, который будет представлять заявителей в суде.

– Мы готовы не только юридически защитить представителей аграрного сектора, но и предоставить возможность напрямую поработать с обратившимися к нам инвесторами из Швеции, Голландии, Германии, Бельгии, – заявил Юрий Борщенко.

Кстати, за рубежом семейные фермы получают дотации от государства: в Германии на 1 га – 300 €, в США – 300 $. Власти понимают, что аграрии создают рабочие места и кормят страну. Ведь как государству без продовольствия?

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