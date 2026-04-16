Ключевые моменты:

В центре села сохранился колодец «Шипота», воду из которого считают целебной еще с XIX века

Община своими силами обустроила парк и выиграла областной конкурс по благоустройству

Местные жители создали товарищество «Серебряный карась» и сами ухаживают за прудом площадью 17 гектаров

Несмотря на войну, село поддерживает ВСУ и старается создать условия, чтобы люди возвращались домой

Журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко побывала в Обжилом, пообщалась с местными жителями, старостой Иваном Шкарпитой и работниками Дома культуры. Мы своими глазами увидели парк «Шипота», колодец с родниковой водой, сельский пруд и деревянный храм, а также узнали местные истории и факты о развитии села, ознакомились с областной программой благоустройства, в которую включено и Обжилое.

Почему «Шипота»? Потому что земля буквально шипела

Подольский район — это настоящий клад северного региона Одесской области. Во многих селах сохранилась почти первозданная красота, где традиции и обряды предков передаются из поколения в поколение, а гостеприимство жителей поражает щедростью души и разнообразием национальной кухни. Каждое село удивляет старинными легендами, целебными источниками и фольклором. Свои интересные истории есть и у села Обжилое.

Село радушно встречает путешественников, привлекая своими достопримечательностями, среди которых парк «Шипота», расположенный в центре села.

Питательные источники старинного колодца «Шипота» открыли в начале 1850-х годов местные жители Андриян Пушкар, Алексей Серебряк и Никита Косановский. Как рассказывают краеведы, они ходили там, где густо рос спорыш, прикладывали ухо к земле и слушали, не шумит ли вода. Услышав журчание источников, они выкопали здесь колодец.

Копали его вручную, камень возили волами из Грабового на Кодымщине. Сверху накрыли срубом, сделали желоб для стирки белья и поения скота. За чистотой и порядком вокруг источника следила семья Пушкарей, жившая неподалеку.

Название «Шипота» колодец получил потому, что источник обнаружили благодаря сильному шипению подземных вод.

Источник славится своей целебной силой, так как богат минеральными веществами. Краеведы говорят, что его вода помогала людям выживать во время Голодомора 1932–1933 годов и Второй мировой войны.

Парк обустроили на премию

Моисей Пушкар передал дело сыновьям Тимону и Семену. Братья свято выполняли заветы отца и деда, чистили и ремонтировали колодец.

Шли годы. Возникла необходимость реставрировать колодец. Средства на это предоставил правнук первооткрывателя — Почетный гражданин села, военный летчик Алексей Пушкар. Тогда сельчане обновили крышу, высадили парк, вымостили дорожки и установили лавочки.

И когда в 2014 году община победила в ежегодном областном конкурсе сельских и поселковых советов по благоустройству территории и получила 60 тысяч гривен премии, деньги решили направить на благоустройство парка.

Тогда проложили аллеи, обустроили фонтан, спортивную и детскую площадки, установили лавочки, беседки, спортивный комплекс и детские качели, построили «Мостик влюбленных», высадили новые деревья и кусты, и, конечно, символ Украины — калину. До большой войны сюда приезжали целыми семьями не только отдыхать, но и набрать воды с целебными свойствами.

О селе нужно заботиться, чтобы люди возвращались

Староста села Иван Шкарпита рассказал, как война изменила село.

– Многие односельчане выехали за границу, многие служат в Вооруженных силах Украины. Но полномасштабное вторжение еще больше сплотило общину. С самого начала большой войны община активно занимается волонтерской деятельностью.

Здесь поддерживают ВСУ и семьи, мужчин которых мобилизовали в армию. Иван Шкарпита надеется, что домой вернутся не только военные, но и односельчане, которые уехали из-за войны.

– Мы тоже должны приложить к этому усилия. Заботимся, чтобы работали школа, детсад, амбулатория, чтобы функционировали магазины и предоставлялись качественные коммунальные услуги, чтобы дороги были в хорошем состоянии, — рассказывает староста. — Нужны совместные усилия всей общины.

Кстати, о дорогах. В свое время из-за запущенности трассы Балта — Кодима дорога через Обжилое выдерживала значительный поток автомобилей. Село всегда поддерживало ее в хорошем состоянии. Но эта зима повредила путь, как и многие дороги Украины. Этой весной за счет областного бюджета будет проведен ямочный ремонт дороги, соединяющей село с Балтой и Одессой.

Дом культуры: здесь и поют, и готовят

Дому культуры села Обжилое скоро исполнится шестьдесят лет. Учреждение стало волонтерским центром, где плетут маскировочные сети, готовят домашнюю еду для украинских защитников, изготавливают павербанки, окопные свечи, собирают донаты, проводят благотворительные концерты и ярмарки, на которых собирают средства для нужд ВСУ.

– Конечно, культура объединяет сообщество. Но танцевать будем после победы, — говорит Василий Лопатюк, директор Обжилянского Дома культуры. — Сейчас проводим благотворительные мероприятия в поддержку ВСУ и объединяем волонтеров.

Школьный парк, похожий на Софиевку

Березовский лицей, который возглавляет Ольга Погорелая, является образовательным и культурным центром местной общины и украшением села.

Школьный двор оборудован местами для отдыха, здесь растут кусты и деревья, обустроена живописная площадка, и все это больше напоминает Софиевский парк, чем обычную территорию возле школы.

В лицее установлены энергосберегающие окна, каждый класс имеет свой особый дизайн и цвет. Учреждение обеспечено пособиями, техническим оборудованием. Большое внимание уделяется всестороннему развитию ребенка, поэтому во многих конкурсах и соревнованиях ученики лицея становятся победителями.

«Серебряный карась»: хозяйничаем сами

А вы можете представить сельский пруд площадью 17 гектаров? Именно таким является местный водоем, где община решила хозяйничать самостоятельно. Так возникло товарищество «Серебряный карась», у которого есть свой устав. Когда-то оно насчитывало более 80 человек. Сегодня людей меньше, но объединение остается открытым для всех.

На собранные взносы закупают мальков карпа, толстолобика, белого амура, сома, линя, щуки, судака. Рыбакам разрешается вылавливать до трех килограммов рыбы. Общественное объединение следит за порядком на берегах водоема, проводит благоустройство прибрежной зоны, укрепление дамбы и расчистку. Летом осуществляется охрана водоема, зимой — работы по благоустройству.

Кроме того, товарищество «Серебряный карась» активно участвует в волонтерской деятельности: готовят рыбную тушенку для военных, закупают павербанки, делают маскировочные сети и многое другое.

Одна из немногих: памятник культурного наследия

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, расположенная на въезде в село Обжилое со стороны Кодымы, относится к памятникам культурного наследия края. Храм является одним из немногих, выполненных из дерева.

В Одесской области насчитывается более десятка деревянных храмов, среди которых: Святых Луки и Михаила в Одессе, Покровская церковь в Южном и в селе Ивашково, Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Обжилое, Церковь Святых Владимира и Людмилы в Одессе, часовня Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Одессе, часовня в Лебедевке, церковь Святой Параскевы в селе Будеи, Крестовоздвиженская церковь в селе Познанка и другие.

Деревянный храм Успения — редкий для степного региона памятник сакральной архитектуры, сочетающий украинские традиции строительства с местными особенностями. Это уникальный храм, поскольку в Одесской области преобладает каменное храмовое строительство.

Церковь Успения в 1887 году была разрушена пожаром, но ее удалось восстановить. Поэтому краеведы справедливо утверждают, что такие объекты культурного наследия требуют защиты и изучения, как и все наше национальное наследие.

Справка «ОЖ»

Сначала село называлось Волосовинцы, затем Гобжила, а потом — Обжилое.

По преданиям, в 1917 году село вошло в Украинскую Народную Республику. Сельская молодежь активно поддерживала Симона Петлюру, который после формирования Украинской Центральной рады возглавил военный секретариат.

Здесь действовал антибольшевистский отряд, многие жители села воевали в повстанческих отрядах Семена Заболотного — борца за интересы крестьянства, сторонника УНР. Обжилое — родина атамана.

Село исторически относилось к Брацлавщине.

Сейчас входит в Балтскую общину Подольского района.

Обжилое расположено по дороге на Кодыму, в двадцати километрах от центра общины — города Балта, и относится к старостинскому округу №2 вместе с селами Кармалюковка, Евтодия, Зеленый Гай и Березовка.

Пословица

В народе говорят: «Кто колодец для общины выкопает, того род беды не знает, а кто не один выкопал — в рай попал».

Читайте также: