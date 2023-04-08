Сегодня — Лазарева суббота: праздник девочек и женского начала у болгар

Лазаров день – уникальный народный праздник, который отмечается в субботу перед Вербным воскресеньем. В этом году — 8 апреля. И хотя праздник назван в честь святого Лазаря, посвящен он девочкам и в целом славит женское начало.

В этот день все юные особы болгарского и гагаузского происхождения проходили обряд посвящения в девичество. Считалось, что девушка, не участвовавшая в этом действе, не сможет выйти замуж. Сегодня в эту примету мало кто верит, но, тем не менее, многие девочки на юге Одесской области каждый год принимают участие в Лазаровании.

В этот день с самого утра мамы наряжали девочек.

Им предстояло целый день быть «на людях», поэтому «лазарки» надевали самую нарядную одежду. Главный атрибут праздника – корзинка. Она должна была быть у каждой девочки. Ближе к обеду девочки собирались небольшими группами и шли от дома к дому с песнями, которым их научили мамы и бабушки. До наших дней сохранилось всего несколько обрядовых песен, которые исполняются только в этот день. И они, к счастью, все еще разносятся над большими и маленькими селами украинской Бессарабии.

С пожеланиями здоровья, плодородия, счастья и благополучия девочки заходят в каждый дом. Для женщин, которые в этом году стали мамами, в качестве дополнительного подарка исполняют обрядовый танец. Кладут все корзинки в одном месте и заводят вокруг них неспешный хоровод, исполняя при этом песню, которая начинается словами: «Сладким сном уснул мой ребенок…»

После этого хозяева угощают девочек хлебом с медом, орехами, дают мелкие деньги. И, главное, каждой – по одному сырому яйцу, символизирующему зарождение новой жизни: той, которая наступит через неделю, с рождением Христа, и той, которую подарит миру повзрослевшая девушка.

Считалось также, что Лазарование приносит процветание всем, к кому зайдут девочки. Так что «лазарок» всегда ждали, как самых дорогих гостей.

Лазаровдень в народе называют также и Цветница

И это название не случайно, потому что после шествия по селу девушки шли к реке. Там они плели венки, а потом бросали их в реку. Так девочки гадали. Та, венок которой заплывал дальше всех остальных, по поверью, выйдет замуж первой из подруг.

В некоторых гагаузских селах в этот день (а в некоторых селах — на следующий день, после воскресной службы) взрослые девушки и парни устраивали игры. Напомню, что Лазаровдень отмечается за неделю до окончания Великого поста, когда взрослые люди носили темную одежду. Пост подразумевал воздержание не только в еде, но и в одежде, поэтому одежду ярких цветов надевали уже на Пасху и после нее.

В пост нельзя было устраивать танцевальные вечера, на которых парни и девушки, как правило, знакомились и завязывали отношения, но на Лазар им разрешалось играть в несколько игр. У болгар и гагаузов села Кубей они символизируют окончание поста, ожидание праздника и благополучную жизнь.

Заводилами и главными участниками всех игр были девушки

Они пели песни и водили незамкнутые хороводы, похожие на «змейки». Парни наблюдали за всем происходящим, присматривались и выбирали себе ту, с которой в дальнейшем, уже после Пасхи, смогут ближе познакомиться. А пока они делали маленькие тряпичные мячики и, пока девочки грациозно «извивали» Лазареву цепь, бросали их в понравившихся девушек.

Еще одна игра этого дня — «Кривотанец». В нем участвовали и маленькие дети – ведь им было очень интересно, что делают их старшие сестры. Девицы усаживали малышей в центре круга, заводили неспешный танец и пели обрядовые песни. Так младшие познавали традиции, их правила и особенности.

Раньше в Лазаревы игры играли повсеместно, сегодня от них остались лишь отголоски. Часть из них с большой любовью сохраняет известный бессарабский этнолог Александр Полибза, о котором мы обязательно расскажем вам в одном из ближайших номеров. Именно благодаря ему сегодня в Кубее все еще помнят данные традиции и игры.

Обряд Лазаровдень, как и другие обычаи, несет в себе мудрость и смирение, любовь к традициям и легкое прикосновение к истории, прошлому, нашему началу — к тому, что мы есть. А мы — уникальные жители прекрасной Бессарабской земли — должны сохранять и передавать нашим детям народную память, как это делали наши предки.