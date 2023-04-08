В Одессе окончательно украинизировали парк Победы (фоторепортаж)

В канун Дня освобождения Одессы от нацистских захватчиков в парке Победы завершили дерусификацию. На входе в парк со стороны площади 10 апреля появилось название локации на украинском языке – «Парк Перемоги».

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства мэрии города.

«Продолжаем наводить порядок в парке Победы. Согласно протокольному поручению городского головы, обновлены входные информационные таблички с названием локации со стороны проспекта Шевченко и площади 10 апреля. До недавнего времени они были выполнены на русском, а теперь украиноязычные», – отмечают коммунальщики.

Также сообщается, что установленные накануне на входе с площади 10 апреля новые буквы изготовлены из ржавостойкого металла с антивандальным покрытием.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее коммунальщики заменили название парка Победы на украиноязычное на входе в парк со стороны проспекта Шевченко.

Напомним, это не единственный одесский парк, где планируется дерусифицировать название.

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Фото с Facebook-страницы Департамента городского хозяйства Одесского горсовета