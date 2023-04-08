Новости Одессы и Одесской области

В Одессе окончательно украинизировали парк Победы (фоторепортаж)

В Одессе окончательно украинизировали парк Победы (фоторепортаж)

В канун Дня освобождения Одессы от нацистских захватчиков в парке Победы завершили дерусификацию. На входе в парк со стороны площади 10 апреля появилось название локации на украинском языке – «Парк Перемоги».

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства мэрии города.

Новое название одесского парка

Коммунальщики устанавливают новую табличку у входа в одесский парк

«Продолжаем наводить порядок в парке Победы. Согласно протокольному поручению городского головы, обновлены входные информационные таблички с названием локации со стороны проспекта Шевченко и площади 10 апреля. До недавнего времени они были выполнены на русском, а теперь украиноязычные», – отмечают коммунальщики.

Одесский парк с новым названием - на украинском языке

Также сообщается, что установленные накануне на входе с площади 10 апреля новые буквы изготовлены из ржавостойкого металла с антивандальным покрытием.

Парк Победы в Одессе стал парком перемоги

Украинизация в Одессе: парк Победы с новым названием

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее коммунальщики заменили название парка Победы на украиноязычное на входе в парк со стороны проспекта Шевченко.

Парк Перемоги в Одессе

Парк Победы в Одессе стал парком Перемоги

Одесский парк украинизировали

Напомним, это не единственный одесский парк, где планируется дерусифицировать название.

Читайте также:

Фото с Facebook-страницы Департамента городского хозяйства Одесского горсовета

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить