Война, 850 день: ночью россияне атаковали энергетические объекты на юге и западе Украины

Ночная вражеская атака по Украине: что известно о последствиях

Как сообщает Минэнерго, этой ночью враг атаковал объекты оператора системы передачи электроэнергии в южном и западном регионах Украины.

На одном из объектов в результате обстрела пострадали два энергетика. Пострадавшие госпитализированы. Также повреждено оборудование.

Кроме того, при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе страны, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются.

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, на месте возник пожар.

А в Ивано-Франковске, как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, вследствие атаки повреждено жилье людей и детский сад. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Также враг попал в учебное заведение, в результате чего разрушены несколько корпусов и другие здания, добавили в ОВА. В результате образовалась воронка диаметром 20 кв. м с ликвидированным очагом возгорания. Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль.

Итоги ночной атаки: 25 сбитых целей

По данным Воздушных сил, в ходе ночной атаки по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины враг применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа типа «Shahed-131/136».

Всего враг применил 16 ракет разных типов и 13 ударных БпЛА:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область рф.);

2 крылатые ракеты «Искандер-К» (с территории оккупированного Крыма);

4 крылатые ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря);

13 ударных БпЛА (район пусков – Приморско-Ахтарск – рф, Балаклава – Крым).

Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить 25 воздушных целей:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатых ракеты «Калибр»;

1 крылатую ракету «Искандер-К»;

13 ударных БпЛА.

Кроме того, как сообщает Воздушное командование «Юг», этой ночью уничтожены 4 вражеских «шахеда»: 3 в Николаевской и 1 – в Херсонской области.

А по сообщению Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 22 июня 2024, на фронте произошло 120 боевых столкновений. Горячая обстановка остается на Покровском направлении.

Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но под контролем наших защитников.

Статистику потерь пополнили 1110 оккупантов

По данным Генштаба, за сутки Силы обороны ликвидировали 1110 оккупантов. А потери техники у врага за минувшие сутки таковы: