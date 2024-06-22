День, наполненный скорбью и болью: 22 июня – День памяти жертв войны в Украине

Именно в этот день в 1941 году нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз, что стало началом войны, унесшей жизни десятков миллионов людей, в том числе миллионов украинцев. И сегодня, 22 июня 2024 года, украинцы также вспоминают тех, кто погиб в нынешней войне с путинской россией, которая началась 24 февраля 2022 года.

Официально эта скорбная дата была утверждена в соответствии с Указом Президента Украины «О Дне скорби и памяти жертв войны в Украине» от 17 ноября 2000 года.

Украина стала ареной боевых действий с самого начала Второй мировой

Важно отметить, что участие украинцев во Второй мировой войне не ограничивалось только периодом 1941-1945 годов, когда происходило противостояние между СССР и Третьим Райхом. Война фактически началась для Украины еще раньше, поскольку наша территория стала ареной боевых действий с самого ее начала.

Так, еще 14 марта 1939 года венгерские войска при поддержке нацистской Германии ворвались на территорию Карпатской Украины. Вооруженное сопротивление украинцев длилось считанные дни, но было ожесточенным и героическим. Несмотря на значительное преимущество вражеских сил, защитники Карпатской Украины – преимущественно члены Организации народной обороны «Карпатская Сечь» – оказывали отчаянное сопротивление. Основные бои происходили в районе Хуста и на близлежащих территориях. По разным оценкам, во время этих коротких, но интенсивных боев погибло от 2 до 6,5 тысячи украинских защитников.

Вторая мировая началась 1 сентября 1939 нападением нацистской Германии на Польшу. Западные украинские земли, которые в то время являлись частью Польши, уже с первых дней войны стали полем боя. А 17 сентября 1939 года Советский Союз, согласно тайным протоколам пакта Молотова – Риббентропа, ввел войска на территорию современной Западной Украины. И украинский народ стал свидетелем трагической реальности – отсутствия собственного государства, что привело к тому, что украинцы были растянуты между всеми воюющими силами этого конфликта.

В течение долгого времени территория Украины была оккупирована нацистской Германией, что сопровождалось ужасающими преступлениями против человечности. По данным Украинского института национальной памяти во время Второй мировой войны погибли 5 миллионов украинских гражданских и 3 миллиона военных.

Украинцы отдают дань уважения всем пережившим ужас войны

Нынешняя ситуация в Украине имеет немало параллелей с событиями Второй мировой, поскольку российский режим, объединяющий признаки нацистского и коммунистического тоталитаризма, представляет угрозу не только Украине, но и всему мировому порядку.

Еще с 2014 года страна-агрессор россия нарушает законы и обычаи ведения войны. А начавшееся 24 февраля 2022 года полномасштабное вторжение в Украину стало крупнейшим военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. Эта агрессия сопровождается многочисленными военными преступлениями, включая обстрелы мирных городов, убийство гражданского населения, пытки, депортации и другие нарушения международного гуманитарного права.

В этот день мы отдаем дань уважения всем пережившим ужас войны и чтим память тех, кто отдал свою жизнь ради нашего будущего: приносим цветы к мемориалам, памятникам и братским могилам, чтим память погибших героев.

В этот день каждый украинец может зажечь свечу как у мемориалов или мест захоронения погибших, так и у себя дома. Это простой, но очень значимый жест, помогающий сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь ради свободы и независимости Украины. Этот акт чествования является глубоким проявлением скорби и благодарности за жертву, принесенную в борьбе за мир для нашей страны.

Источник: espreso.tv