Религиозный ликбез: когда и как возник пост?

С 17 февраля у католиков и с 15 марта у православных христиан начинается Великий пост. Когда и как возникла эта традиция в христианстве и зачем верующим нужен пост?

Первые христиане соблюдали пост на Пасху

Обычай поститься появился уже после казни Иисуса Христа. Первые верующие были иудеями, которые постились во время иудейской Пасхи. Таким образом они надеялись искупить собственные грехи и грехи тех, кто распял Христа. Позже праздновать христианскую и иудейскую Пасху стали в разное время, и христиане поститься во время праздника перестали – это запрещали все видные богословы, включая Иоанна Златоуста.

Считается, что Великий пост продолжается 40 дней, хотя на самом деле его продолжительность составляет 48 дней. Но продолжительность Великого поста была такой не всегда. Еще во II веке верующие постились всего 40 часов, во время которых христиане не принимали пищу вообще. Начинался пост со времени смерти Иисуса на кресте – в пятницу и продолжался три дня, до момента его воскресения.

В III веке в некоторых церквях пост стали соблюдать шесть дней, однако с этим были согласны не все христиане. Многие считали этот «подвиг» чрезмерным и продолжали поститься не более 40 часов. И только через 200 лет сорокадневный пост стало соблюдать большинство христиан. При этом у богословов оставалась одна неразрешимая проблема: как считать субботы и воскресенья, во время которых пост отменялся.

Сэкономленные в пост деньги отдавали нищим

Прошло еще немного времени, и пост из желательного стал обязательным для всех христиан. Тех же, кто отказывался его соблюдать, могли даже на некоторое время отлучить от церкви. Время, когда человек отказывался от еды и развлечений, знаменовало собой 40-дневный пост Иисуса в пустыне, а кроме того, это было время подготовки для тех, кто собирался принять крещение. В те времена крестили только на Пасху, а готовились к этому событию 40 дней – молились, постились, изучали основы веры.

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Церковью было даже установлено «расписание поста»: с понедельника по пятницу христианин должен принимать пищу один раз в день, а сама пища должна быть самая простая – хлеб, вода, овощи без масла (календарь Великого поста 2021 год смотрите в приложении «Вкусно»). В субботу и воскресенье можно было есть дважды в день с растительным маслом и даже выпивать стакан вина. Однако такой рацион показался священникам слишком обильным, и масло и вино отменили. Отныне считалось, что на приготовление постной пищи должно уходить минимум времени, а все оставшееся время христиане должны были посвящать молитвам и богоугодным делам. При этом разницу в стоимости между обычной едой и постной полагалось отдавать нищим.

Пост для католиков – духовный опыт

Со временем стало ясно, что строгий пост могут выдержать не все, и церковь установила так называемый минимум поста, который должны были соблюдать все верующие. Из рациона исключались только мясо, молоко и яйца, зато разрешалась рыба и горячая овощная пища с растительным маслом. Те же, кому позволяло здоровье, должны были соблюдать строгий пост, без всяких послаблений.

Впрочем, традиция строгого поста существовала не всегда и не для всех. К примеру, в XVIII веке многие дворяне не считали нужным соблюдать вообще какой-либо пост. Они были настолько уверены в своей исключительности, что обычай поститься считали уместным только для простолюдинов.

Что касается западных христиан, то еще в средние века у них появился обычай поститься шесть недель, за исключением воскресенья, то есть 36 дней. Однако вскоре для «круглого счета» к этим дням добавили еще четыре, и продолжительность поста выросла до 40 дней. При этом от католиков не требовалось полного отказа от определенных видов пищи, а проповедовалось только воздержание, то есть умеренность в еде. Зато правила поста в духовном плане у западных христиан были намного строже – считалось, что в это время следует избегать развлечений, дурных мыслей и негативных эмоций.

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Мусульмане постятся только днем

Мусульманский пост называется ураза, или ас-саум. Самый продолжительный мусульманский пост – это Рамадан, который длится 30 дней и зависит от лунного календаря. Обычно пост начинается с рассветом и заканчивается после захода солнца. Определить время начала поста можно так: если, находясь на улице, человек может отличить белую нить от черной, значит, началось светлое время суток и пищу принимать нельзя.

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