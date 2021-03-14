Недавно стало известно, что в Одессе будет самый длинный в стране трамвайный маршрут и самый медленный скоростной трамвай.

Просто городское управление дорожного хозяйства заявило, что не планирует отделять трамвайные пути от остальной проезжей части на участке Преображенской улицы между Новощепным рядом и улицей Пантелеймоновской. Более того, прозвучали заявления, что рельсы отделять не будут и на всем остальном протяжении будущего трамвайного маршрута «Север – Юг». По мнению экспертов, если этого не сделать, сам смысл «скоростного трамвая» теряется. «Одесская жизнь» разбиралась, в чем загвоздка и стоит ли нам таки ждать трамвай «Север – Юг».

Выделенка для трамвая через 12 лет

Начальник отдела технадзора гор­управления дорожного хозяйства Виктор Желязко не представляет, как можно отделить трамвайные пути на уже отремонтированных участках улицы Преображенской. Но если этого не сделать, трамвай не сможет быть скоростным, так как просто будет наравне с автотранспортом заложником дорожных заторов. Причем — даже в большей мере, поскольку возможности для маневра у трамвая крайне ограниченные.

Вот и выходит, что сейчас уже нет особого смысла требовать, чтобы городские дорожники таки внесли в свои планы выделенку в районе Привоза. Ведь «бутылочное горлышко» было создано ранее. Посему и на предстоящем ремонте «куска» Преображенской трамвайные пути выделять не планируют, ибо погоды они не делают. Нет, физически, конечно, ремонт можно переделать. Но это означало бы потратить около 160 миллионов гривен на уже отремонтированную улицу Преображенскую и реконструкцию Тираспольской площади. А посему первый заместитель главы горуправления дорожного хозяйства Вахтанг Гвазава считает, что к идее выделенной трамвайной линии можно будет вернуться через 12 лет — когда придет время делать следующий капремонт.

32 километра

протяженность проектируемого

трамвайного маршрута «Север – Юг».

Он должен пролегать от 11-й станции Люстдорфской дороги (на Таирова) до остановки «улица Паустовского» (на поселке Котовского). Это будет самый протяженный маршрут и в Одессе, и в Украине. Он практически совпадает с маршрутами №7 (от поселка Котовского до Пересыпи) и №3 (от Пересыпи до поселка Таирова). В обычном (нескоростном) режиме маршрут обещали открыть еще в конце 2018 года, затем сроки перенесли на первую половину 2019-го.

Придать трамваю ускорение

В целом это не помешает соединить север и юг Одессы трамвайной линией. Просто придется довольствоваться беспересадочной поездкой с большой вероятностью зависания в центральной части города. Председатель транспортной комиссии Одесского горсовета Петр Обухов на такой компромисс не согласен.

— На данный момент пути не отделены от общего потока только на четырех километрах дороги из 32. Я уверен, что если добиться выделения путей по всему маршруту — и по Преображенской, и по Софиевской, трамвай будет ехать быстро.

По его мнению, помимо выделенки, для того чтобы трамвай стал скоростным, есть еще масса технологических приемов.

— Можно настроить светофоры с приоритетом для трамваев, заменить рельсы и построить остановки венского типа, что также ускорит движение трамвая, — считает Обухов.

По мнению транспортников, задача вполне реальная, и сроки на ее решение не должны уходить куда-то в бесконечность.

— Очевидно, что без ремонта участка Преображенской от зоопарка до Пантелеймоновской это невозможно, — говорит Петр Обухов. — А этот ремонт планируется провести за 12 месяцев.

Точно определиться со сроками можно будет после создания транспортной модели города, в которой достойное место отведут именно городскому электротранспорту и трамваю в частности. Ведь метро в Одессе — это чтобы помечтать, маршрутки — чтобы помучиться, а вот исправно курсирующие трамвайчики — это вполне реально и вполне комфортно.

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• Самым длинным в мире считается маршрут Берегового трамвая, проложенный вдоль всего бельгийского побережья Северного моря. Длина маршрута составляет 67 км. Поездка из конца в конец занимает 2 часа 21 минуту.

• В Германии существует плотная сеть трамвайных линий. Она позволяет без использования других транспортных средств добраться из Бонна до Виттена. Эти города разделяют около 100 км.

• Самым протяженным в Украине считается маршрут 12-го трамвая в Киеве. Он соединяет Контрактовую площадь с курортом Пуща-Водица. Его длина — чуть больше 19 км.

Трамваи пробок не боятся

Уже сейчас в часы неизбежных утренних пробок добраться в центр Одессы с ее северной окраины в большинстве случаев удобнее трамваем, чем маршруткой. А порой на поскотовской трассе рельсовый транспорт может дать фору даже такси, проносясь на крейсерской своей скорости мимо застывших в заторе автомобилей и битком набитых парализованных маршруток.

Явное преимущество, особенно в часы пик, трамваю обеспечивают выделенные пути. От улицы Паустовского и до Пересыпского моста можно добраться минут за сорок. Важно, что этот временной отрезок — стабилен и может быть нарушен только из-за аварии.

Но мало кому из жителей Поскота в качестве конечного пункта поездки нужна именно Пересыпь или любая из промежуточных остановок. То есть у моста надо пересаживаться на другой транспорт. А значит — сталкиваться с определенными неудобствами и еще раз платить за поездку.

Мы также рассказывали о том, в каких одесских трамваях можно оплатить проезд по безналу.

Чтоб быстро и без пересадок

Федор, проживший на поселке Котовского уже не одно десятилетие, говорит, что в часы пик всегда отдает предпочтение трамваю. Даже притом, что ехать надо в центр и, соответственно, у моста делать пересадку.

— Через пару минут можно пересесть на 10-й троллейбус — он удобнее маршрутки и ходит регулярно.

Но при такой логистике поездка обходится в 10 гривен вместо семи в беспересадочной маршрутке.

— Из-за трех гривен давиться в бусике, который едва ползет, я не стану, — уверяет Федор. — Хотя, конечно, был бы рад воспользоваться возможностью ездить в центр с ветерком и без пересадок.

Неоднократно анонсированная трамвайная трасса «Север – Юг» как раз и призвана обеспечить такую возможность одесситам — как «северянам», так и «южанам». Для пассажиров трамваев тогда все должно стать быстро и без пересадок.

И пока власти обсуждают аспект «быстро», с вопросом «без пересадок» тоже нужно работать. Здесь вопрос решается путем соединения «южных» маршрутов с «северными» в районе Пересыпского моста — там их разделяет совсем небольшое расстояние. От простой стыковки рельсов выиграют, прежде всего, «северяне» — южные маршруты и сейчас доходят до цент­ральной части города и нередко ее пересекают полностью — по той же Преображенской. Для «северян» же трамвай заканчивается у Пересыпи.

— Те же студенты едут в университеты в центре города и могли бы ехать с поселка Котовского на трамвае без пересадки, — отмечает глава транспортной комиссии Петр Обухов. По его мнению, уже ради этого стоит провести стыковку. Это, по сути, позволит говорить о трансодесском маршруте как о факте свершившемся.

Теперь же открытым останется вопрос, насколько трамвай будет скоростным.

Иван ШЕВЧУК

Напомним, что в 2019 году «ОЖ» провела эксперимент и отправилась на трамваях с севера на юг Одессы.

Два часа и три минуты — такой результат показал эксперимент «ОЖ», призванный выяснить, сколько времени сегодня надо, чтобы добраться трамваями из одного конца Одессы в другой. Этот показатель не сильно отличается от рассчитанного для маршрута «Север – Юг» (1,5 — 2 часа). Приблизительно столько же времени зачастую занимает поездка на трансодесских маршрутках вроде 232, 168 или 146-й. А самый долгий период пути и сейчас занимает преодоление улицы Преображенской в районе Новощепного ряда.

Подробности этого эксперимента – ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.