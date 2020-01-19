Религиозный ликбез: что дает крещение и зачем иудеям ермолка

Обычно мы редко задумываемся над тем, что означает тот или иной церковный обряд или по каким причинам возник тот или иной религиозный обычай. Например, мало кто знает, что именно заставило глав католической церкви менять имя, данное им при крещении, или почему иудеи обязаны носить ермолку.

Крещение меняет жизнь человека

Каждый год 19 января мы отмечаем день, когда Иоанн Креститель окрестил Иисуса в водах Иордана. Крещение – это первое и главное из церковных таинств, оно считается духовным рождением человека. Обычно через крещение человек проходит в первые месяцы своей жизни, но если этого не произошло, принять его можно в любом возрасте.

В древности многие крестились уже в конце жизни, чтобы попасть в рай, так как считается, что это таинство смывает с человека все грехи.

Крест, который надевают на человека во время крещения, напоминает о подвиге Христа и искуплении грехов человечества.

Взрослый человек, надевая крест, констатирует, что он присоединился к христианской церкви и обязуется нести свой крест с терпением и радостью. При этом совершенно не важно, из какого материала сделан крестик, – даже если из камня или кости, он будет выполнять свое предназначение. Однако считается, что металлические и деревянные крестики более близки «по духу» к тому кресту, на котором был распят Иисус. После того как обряд крещения совершен, снимать крестик нельзя даже во время купания. Носить его положено только под одеждой – на теле, именно поэтому он и называется нательным. Поверх одежды носить крест могут только священники – их крест называется наперсным.

Белая рубаха, в которую облачают человека во время крещения, означает, что он очистился от грехов и должен вести чистую жизнь. Также во время таинства крещения человеку обязательно отрезают прядь волос. Таким образом человек переходит к абсолютной свободе – под защиту Всевышнего и подчиняется только Его воле.

Почему понтифики избегают имени Петр?

В течение многих веков в католической церкви существует традиция, по которой вновь избранный Папа Римский меняет свое имя. Это происходит сразу после решения конклава*, а сам обряд имеет определенный символический смысл.

Возник этот обычай очень давно. В январе 533 года на папский престол был избран римлянин, которого звали Меркурий. Занимать святой престол под языческим именем он посчитал безнравственным, решил сменить его и выбрал себе имя Иоанн. А через несколько десятилетий после этого смена имени Папой Римским на время занятия святого престола стала традицией.

Одно из имен, которое никогда не выбирают папы, – Петр, так как его носил апостол Петр, считающийся первым епископом Рима. К тому же, как гласит древнее пророчество, Петр II станет последним папой перед концом света. Также понтифики никогда не берут имена Иосиф, Иаков, Андрей и Лука.

В марте 2013 года новым Римским Папой был избран архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо. Считается, что он принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, который основал нищенствующий орден и сделал бедность аскетическим идеалом для монаха. Если кто-то из преемников Папы Римского тоже примет имя Франциск, нынешний папа станет Франциском I.

Двойное имя понтифика

Последний Папа, который занимал святой престол под своим именем, был Марцелл II в XVI веке. Но вообще брать имя одного из своих предшественников понтифики стали после Анастасия III, избранного Папой Римским в Х веке. Причиной такого обычая стало глубокое уважение к тому, что было сделано предыдущими папами для мира и церкви.

В 1978 году святой престол занял папа Иоанн Павел I – впервые за всю историю католической церкви он взял себе двойное имя. Это имя понтифик выбрал в честь Иоанна XXIII и Павла VI. Также он отказался от средневековой церемонии коронации и от папской тиары.

Ермолка как знак общения с Богом

Ермолка, или кипа, – это головной убор, который носят иудеи-мужчины.

Название «ермолка» произошло от арамейской фразы «йарэ малка», что означает «трепет перед царем». По древней легенде, матери одного ученого, который жил в IV веке, астрологи предсказали, что ее сын станет преступником. И чтобы мальчик избежал этой участи, она постоянно напоминала ему: «Покрывай голову, чтобы всегда чувствовать страх перед Всевышним».

В давние времена головной убор был знаком контакта с Богом: голову покрывали во время служения – молитвы или изучения Торы. Смысл этого обычая был символичен: показать, что иудей не только осознает существование Всевышнего, но и ценит его мудрость «выше головы». Впрочем, несмотря на древность обычая, ни в Торе, ни в Талмуде не указано, что иудей обязан носить ермолку либо покрывать голову другим головным убором.

Ермолки, которые носят иудеи, отличаются по цвету, размеру, форме, материалу. По их внешнему виду можно легко определить, к представителям какого течения в иудаизме они принадлежит тот или иной человек. К примеру, хасиды носят ермолку под шляпой или обшивают ее мехом – в этом случае ее называют штраймл.

Кстати сказать, среди иудеев нет однозначного мнения, стоит ли носить ермолку, этой традиции придерживаются в зависимости от ситуации. Например, ортодоксальные верующие носят эту шапочку постоянно, консервативные – только во время принятия пищи и посещения синагоги, а реформисты даже не считают ее атрибутом веры.

*Конклав – собрание кардиналов, созываемое после смерти или ухода в отставку Папы Римского для избрания нового Папы.

Фото из открытых источников

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