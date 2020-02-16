Религиозный ликбез: о таинстве обета, иконах и значении слова «аминь»

У многих из нас, даже у тех, кто редко заходит в церковь, периодически возникают вопросы относительно церковных обычаев и обрядов. Традиционно религия тесно связана с нашей культурой, и ответить на эти вопросы могут не только священники, но и те, кто занимается изучением истории или философии.

Как дают обет в разных религиях?

Обет – это зарок, клятва, обещание Всевышнему пожертвовать чем-то в благодарность за что-то или ради избавления от каких-то бедствий. Иногда человек может взять на себя обет осуществить паломничество, молиться или придерживаться поста. Принимают обет только по доброй воле, а его неисполнение считается тяжким грехом. Случается, что человек дает зарок воздерживаться от того, что религиозные каноны не только позволяют, но и предписывают. Такие обеты священники не одобряют и считают, что за это нужно просить прощения у высших сил, а сам обет выполнять не стоит.

Если человек не чувствует в себе сил или решимости выполнить обет, лучше его не давать вообще. Если же человек дал обет, к этому нужно относиться разумно. В случае, когда обстоятельства складываются так, что выполнить обет сразу невозможно, значит, его исполнение можно ненадолго отложить.

Понятие обета существует и в других религиях – иудаизме (недер) и исламе (харам, назр). Как и в христианстве, эти слова означают обещание, данное Богу. По исламским законам, если человек нарушил обет, он должен искупить свою вину. В древности мусульмане выкупали и отпускали на свободу рабов, а в наше время человек может помочь нуждающимся или выдержать «внеплановый» пост.

Зачем и когда произносят слово «аминь»?

Любая молитва заканчивается словом «аминь», которое в переводе с иврита означает «верно», «да будет так», а в переводе с арамейского – «правда». Эта форма присутствует не только в христианских молитвах и псалмах, но и в исламских и иудейских. В этих религиях слово «аминь» используют в том же значении, что и христиане. Кстати, «аминь» и «аллилуйя» – единственные богослужебные слова на еврейском языке, которые не стали переводить на церковнославянский, украинский или русский.

Обычно слово «аминь» несет в себе смысл своеобразной «печати». Именно поэтому его произносят в конце молитвы, где оно должно подтверждать истинность произнесенных слов. Также это слово можно было увидеть в конце древних литературных произведений – там оно также подчеркивало верность сказанного. Однако «аминь» даже после молитвы никогда не означает «конец». Например, считается, что Христос часто произносил «аминь» в начале фразы – он употреблял это слово в значении «истинно». В Ветхом завете слово «аминь» употребляли для одобрения клятвы, а в новозаветных текстах – как знак подтверждения и согласия.

Почему в мечетях нет икон?

В переводе с греческого слово «икона» означает «образ». По легенде, первую икону людям подарил сам Иисус. Это случилось в сирийском городе Едессе, которым правил царь Авгарь. Он был болен проказой, и, узнав о чудесах, которые творил Христос, послал к нему художника. Но художник не смог изобразить Спасителя, и тогда Иисус приложил к своему лицу полотенце, на котором отобразился его лик. С тех пор люди стали изображать Христа на иконах.

В отличие от христианства, ислам и иудаизм не признают икон, так как строго следуют букве ветхозаветного писания. Когда Моисей на горе Синай получил от Бога заповеди, во второй из них говорилось: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им». Мусульмане и иудеи воспитаны на этой ветхозаветной традиции, и привыкли строго выполнять то, что велели делать Моисей, Мухаммед или Иисус, и воздерживаться от того, что они запрещали. У них считается, что в религию нельзя привносить что-либо новое, так как она будет уже не ниспосланной свыше, а придуманной человеком.

Христианство: таинство обета

Священники неохотно благословляют верующих на принятие обетов и советуют им прежде хорошо подумать – ведь неотъемлемым условием этого обещания является жертва. Давать обет нужно в здравом рассудке, по зрелом размышлении и со спокойной душой. При этом обязательно нужно посоветоваться со священником – он может предостеречь от принятия заведомо невыполнимого обещания. Если же человек принимает обет от души, а сам обет разумен и обоснован ситуацией, священник даст свое благословение. В случае, если человек уже дал обет, но не может его выполнить, нужно пойти на исповедь, покаяться и попросить прощения.

Фото: delo.ua

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