Одесса многорелигиозная: по долгой дороге к храмам

Мы отправляемся по непростой и долгой дороге по Одессе религиозной. Вернее, многорелигиозной. Потому что, как утверждают в одесском экскурсионном агентстве «Тудой-Сюдой», «пожалуй только в Одессе можно найти храмы всех основных религий. Тут вам и мечеть и синагога, православная церковь и католический костел, и многое другое. Нет такой религии, которая не оставила след бы в нашем городе».

Кому поклонялись в наших краях до прихода христианства?

С гидом агентства «Тудой-Сюдой» Станиславом Галиновским мы и начинаем свой долгий путь по храмам города. Ну а так как мы в Одессе, то сразу привожу анекдот от «сюдойтудоевцев»: «Мы вам так рады, что в честь вашего приезда вчера раввины на всех минаретах в колокола звонили». Это только байка себе такая, на экскурсии вы ее, конечно, не услышите, но зато как же она подчеркивает всю огромную религиозную палитру города!

Конечно, задолго до появления топонима «Одесса» религии существовали в нашем крае. Были они тут задолго до прихода христианства. Поклонялись, например, наши предки богине Деметре, что доказали раскопки археологов на Жеваховой горе.

Одесса православная

Православие… Многие первые храмы города остались только в памяти, их взрывали, разрушали, позже, пусть далеко не все, но восстанавливали. Восстановлен храм Різдва Христового (ныне — Собор) ПЦУ на ул. Пастера, восстановлен уничтоженный в советские времена Свято-Преображенский собор УПЦ на Соборной площади… А некоторые храмы остались только в планах.

Собор Різдва Христового ПЦУ IMG_6131 Біля Собора Різдва Христового ПЦУ

— С образованием нашего города у моря было сразу же предложено строить и православные церкви. На месте Свято-Преображенского собора поначалу должна была появиться Свято-Николаевская церковь, ее даже начали строить. На Екатерининской площади (кстати, ее название происходит не от императрицы Екатерины, а от Святой Екатерины) должна была появиться еще одна церковь. Но далеко не все шло по плану. То денег не хватало, то еще что-то мешало. Ну а в советские времена активно уничтожались одесские храмы, причем не только православные. Нет уже Мещанской церкви, Собора Святого Климента (римско-католического) на Молдаванке, многих других, — рассказывает Станислав.

Спасо-Преображенский собор Спасо-Преображенский собор Спасо-Преображенский собор Спасо-Преображенский собор

Станислав Галиновский не просто представляет интересные исторические факты, но и поясняет некоторые вещи, о которых светские люди порой и не знают.

Итак:

Амвон («выступ», возвышение») в христианском храме — это знак того, что в церкви/соборе служит правящий архиерей. На амвоне может находиться и протодиакон во время чтения Евангелия. На коврике, покрывающем амвон, есть изображение орла — символ святого духа.

В православном храме вы не услышите во время службы звуки музыкальных инструментов. «Славить Господа может только самое совершенное. А самое совершенное создано Богом. Богом человеку дан голос, потому только голосом человек и может славить Всевышнего», — поясняет Станислав.

На углу улиц Жуковского и Александровского проспекта мы увидим часть еще одного уникального здания. Здесь находилась первая одесская Духовная семинария.

Старейший из сохранившихся православных храмов города — Свято-Троицкий собор. Закладка современного каменного собора состоялась в 1804 г. С 1821 по 1871 гг. в храме пребывали св. мощи священномученика Григория V, патриарха Константинопольского. В настоящее время в соборе находится гробница Григория V. В 1907 г. у восточной стены храма был похоронен благотворитель и городской голова Одессы Г.Г. Маразли.

И думать о Боге…

Католицизм… Мы в римско-католическом кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии на ул. Екатерининской. В советское время здесь был спортзал. Место, где был упокоен в храме граф Ланжерон, как рассказывает Станислав, было превращено в яму для прыжков в длину… Храм восстановлен заново. От давнего храма, кроме самого здания, практически ничего не осталось. Вместо уничтоженного здесь недавно появился новый орган. Прихожане в католическом храме во время службы сидят.

Римско-католический собор на Екатерининской Римско-католический собор на Екатерининской Римско-католический собор на Екатерининской Римско-католический собор на Екатерининской В Римско-католическом соборе на Екатерининской Римско-католический собор на Екатерининской

— Как было сказано однажды, «я лучше во время службы буду сидеть и думать о Боге, чем стоять и думать о ногах», — подчеркивает Станислав.

Есть в Одессе и греко-католическая церковь. Это храм Святого апостола Андрея Первозванного на ул. Гимназической. Если очень обобщенно, то, как рассказывает Станислав, «греко-католическая церковь признает догматы католической церкви, но использует византийский или же греческий, или же восточный обряд».

Здание вернули церкви

Одесса протестантская… Здесь множество направлений. Многие и многие из них есть в Одессе. Ну а мы — у Евангельской реформаторской пресвитерианской церкви на ул. Пастера. Люди старшего поколения еще хорошо помнят, что это уникальное историческое здание в советские времена занимал Одесский театр кукол.

Кстати, первую Пресвитерианскую церковь построили в Одессе сразу после основания города, когда его активно заселяли европейские переселенцы.

Евангельская реформаторская пресвитерианская церковь Евангельская реформаторская пресвитерианская церковь Евангельская реформаторская пресвитерианская церковь

Как рассказывает Станислав, сначала реформатская община присоединилась к лютеранской и проводила свои богослужения в одесской Кирхе. Но впоследствии прихожане разделились, и реформаторы начали искать отдельное молитвенное помещение. Строить новое здание начали в 1895 году. План возведения составил архитектор Виктор Шретер, работами руководил инженер Х. Скведер под наблюдением знаменитого архитектора Александра Бернардацци. Здание вернули церкви только в 1998 году. В храме имеется орган, проводятся концерты духовной и классической музыки.

От Бродской синагоги до главной

Иудаизм… Мы у Бродской синагоги. Сегодня в этом «несчастном» здании на подпорках — архив Одесской области.

Станислав Галиновский проводит с нами что-то вроде небольшого ликбеза о трех ветвях иудаизма — «консервативной», «ортодоксальной», «реформированной».

— Бродская синагога была примером синагоги реформированного типа. Здесь даже был свой орган. Вообще в Одессе до революции было около 40 синагог. Это и синагога работников порта, и синагога резчиков кошерного мяса, даже синагога продавцов лимонада, — делает акцент наш гид.

Ну а сегодня главная синагога Одессы находится на ул. Ришельевской. Здание построено в 1850 году. В советские времена синагогу превратили в факультет физической культуры Одесского пединститута. Оно было возвращено иудейской общине города в 1996 году.

Кусочек Востока в Одессе

На ул. Ришельевской расположен Арабский культурный центр-мечеть. Его часто называют самым удачным архитектурным творением последних лет. Трудно не согласиться. Мы здесь прикасаемся к религии и культуре Востока. Кстати, попадая сюда, следует помнить правило: только босиком. Ну а если вы женского пола, то вам в обязательном порядке выдадут накидку на голову. Ни в коем случае нельзя мешать тем, кто пришел на молитву. В помещении для молитвы лежат книги Корана на арабском языке.

Арабский культурный центр Арабский культурный центр Арабский культурный центр Арабский культурный центр

Это день сегодняшний, как продолжение далекого прошлого, еще времен Хаджибея. «Нет сомнения, что существовала мечеть в Хаджибее. О том, какой она была, можно сейчас только строить предположения. Скорее всего, поселение являлось традиционным аулом кочевников с большим количеством разборных юрт и с минимумом стационарных сооружений. Для тюркских и монгольских кочевников характерны были передвижные юрты, установленные на колесные помосты. Они порой вмещали до нескольких сотен человек и нередко использовались в качестве мечетей», — рассказывает издание «Ислам в Украине».

Кстати, на территории сегодняшней Одессы существует несколько мечетей и центров исламской культуры — на Большом Фонтане, площади Молодежи, улице Балковской…

И еще несколько любопытных фактов от Станислава Галиновского:

Языческих древних религий в «традиционном» понимании в Одессе не сохранилось. Но, как рассказывает Станислав, в городе есть «несколько групп неоязычников…».

Одесса, как город, считавшийся толерантным, привлекала к себе и старообрядцев — тех, кто исповедовал православие старого обряда. Вокруг города возникали целые колонии старообрядцев. В Одессе есть старообрядческая церковь, которая находится на Малой Арнаутской (кстати, здание бывшей синагоги).

На ул. Троицкой, 31 сохранилась давняя табличка, извещающая о том, что здесь находится дом Одесского караимского общества (кенасса). Караимизм — иудаизм караимского толка, религиозное вероучение, основанное на Ветхом Завете. Как подчеркивает Станислав, имеются три (как минимум) версии происхождения караимов. «Во время Второй мировой войны немецкие ученые пришли к выводу, что караимы являются тюркским этносом. И этот факт стал залогом того, что их не трогали и не отправляли в концлагеря. Одесские караимы спасли многих евреев от уничтожения, прятав их у себя в домах».

На Греческой площади, на месте известного полукруглого здания (ресторан Киев) стояло другое, только обращенное полукругом в обратную сторону. Здесь, как рассказывает Станислав, жила одно время Елена Блаватская — религиозный философ теософского направления. «Она попыталась смешать буддийские представления с индуизмом и традиционалистскими идеями», — рассказывает Станислав Галиновский. В Одессе и сейчас существует Теософское сообщество.

Фото: Мария Котова