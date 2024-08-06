Новости Одессы и Одесской области

Как самостоятельно обновить данные о зарегистрированном месте жительства?

Как самостоятельно обновить данные о зарегистрированном месте жительства?

На платформе «Дія» можно обновить информацию о своем зарегистрированном месте жительства. Услуга доступна по всей Украине, за исключением некоторых громад из временно оккупированных территорий и зоны боевых действий.

Обновление данных о местоположении в «Дії» не равняется его изменению, информацию можно исправить, если:

  • в вашей или детской выписке она устарела;
  • в цифровом паспорте в «Дії» не указано место жительства, хотя вы там зарегистрированы;
  • дата регистрации в цифровом паспорте не соответствует действительности.

Чтобы исправить данные без посещения госучреждений нужно: 

  • открыть платформу «Гид по государственным услугам» — guide.diia.gov.ua и войти в свой электронный кабинет;
  • указать в поиске «Актуализация данных в Реестре» и найти раздел «Актуализация данных в Реестре территориального общества»;
  • нажать «Подать заявление» и указать, о ком вы хотите актуализировать данные;
  • проверить корректность данных из реестра и указать, что именно нужно обновить;
  • подписать заявление электронной подписью и ожидать результата рассмотрения.
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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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