Как самостоятельно обновить данные о зарегистрированном месте жительства?

Обновление данных о местоположении в «Дії» не равняется его изменению, информацию можно исправить, если:

в вашей или детской выписке она устарела;

в цифровом паспорте в «Дії» не указано место жительства, хотя вы там зарегистрированы;

дата регистрации в цифровом паспорте не соответствует действительности.

Чтобы исправить данные без посещения госучреждений нужно: