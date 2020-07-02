Реформа медреформы, или Почему голодают врачи?

Второй этап медреформы в Украине стартовал 1 апреля 2020 года. Это означает, что после карантина мы увидим больницы, финансируемые и работающие по новому принципу.

Но масса врачей и общественников уверяют: многих больниц мы уже вообще не увидим, второй этап медреформы они просто не переживут. Новый министр здравоохранения Степанов также заявляет о пересмотре реформы и обещает защитить интересы врачей. Чем возмущены врачи? В чем состоит «реформа медреформы» от Степанова? И кто защитит интересы пациентов? В этих вопросах «Одесская жизнь» разбиралась с помощью директора Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Дмитрия Самофалова.

Что изменилось для пациентов и врачей?

Наши больницы и диспансеры, вслед за поликлиниками, переходят на принцип «деньги за пациентом». Для пациентов это значит, что теперь к любому узкому специалисту (хирургу, ЛОРу, кардиологу и прочим) нужно обращаться только через электронное направление своего семейного врача. Либо в экстренных случаях, когда больного доставляет скорая помощь. В этом случае за ваш визит к специалисту заплатит государство. Впрочем, никто не запрещает вам обращаться к специалистам и получать медпомощь, минуя эту процедуру, — за свой счет.

Медучреждения, в свою очередь, получают деньги от НСЗУ не за больничные стены и количество персонала, а за оказанные медицинские услуги. Субвенции от государства по принципу «сколько можем» остались в прошлом. Казалось бы, мы наконец получили простой и понятный принцип: лечите хорошо, лечите многих — и требуйте от НСЗУ заслуженные деньги. Но оказалось, что такая реформа по вкусу далеко не каждому врачу.

Алкоголь без лицензии — нельзя, медицину — можно?

Схема заключения контракта с НСЗУ довольна проста. Главврач медучреждения должен был подать заявку, указав, какие услуги и какому количеству пациентов готовы оказывать. Тут требовалась статистика за прошлый год, и на этом этапе «засыпались» главврачи, которые не смогли правильно внести цифры и «переподавались» по несколько раз.

Затем следовало пройти проверку НСЗУ и показать, что в больнице действительно есть врачи, оборудование и условия для того лечения, на оплату которого претендуют. И на этом этапе также провалилось довольно много медучреждений. Аргумент «мы всегда лечили инсульты!» не принимается, если в больнице предусмотрены только койка и медсестра, выносящая утку. Беда в том, что медоборудование во многих больницах действительно крайне скудное либо отсутствует. Но НСЗУ не занимается улучшением условий в больницах: закупка оборудования и создание условий ложатся на местные бюджеты и прочие источники финансирования.

Но самым страшным условием НСЗУ, как ни странно, стала необходимость наличия медицинской лицензии. Потому что сотни медучреждений по всей Украине оказались нелицензированными.

— Татарбунарская больница два года работала без медицинской лицензии, — рассказывает Дмитрий Самофалов. — Если вас это не пугает, то представьте, что любой сейчас может зарегистрировать ФОП по группе «оказание услуг» и у себя на кухне делать аборты и операции. Это будет то же, что делала Татарбунарская больница. Наш механизм работы прописал, что должна быть лицензия, чтобы получить контракт и оплату. Иначе выходит, что спиртное продавать без лицензии нельзя, а аборты делать можно. К сожалению, в украинском законодательстве нет статьи, которая карала бы за медицинскую практику без лицензии. Но теперь ты за это не сможешь получать деньги от НСЗУ.

На что жить больницам?

Главы медучреждений, поднявшие шум в СМИ и один за другим объявляющие голодовку, несколько лукавят, когда повторяют «на деньги от НСЗУ прожить нельзя!». — Согласно Закону о государственных финансовых гарантиях медобслуживания населения, медучреждения получают от нас оплату пакетов медицинских услуг — и это основная часть их бюджета. Но далеко не единственная! Например, «коммуналку» больнице обязан оплатить собственник. Плюс они могут формировать платные услуги (в Постановлении Кабмина № 1138 они перечислены). Это дополнительные анализы, диагностика, арендная плата от медкафедр, находящихся на их территории, деньги за обучение студентов на территории больницы и так далее, — уточняет Дмитрий Самофалов. — И при этом свыше половины больниц Одесской области получило бюджет больше, чем субвенцию в прошлом году. Например, наш онкодиспансер получил от НСЗУ оплату, которая больше прошлогодней субвенции на 200 млн грн!

Кто уволит «50000 врачей»?

50000 врачей, которые вот-вот окажутся на улице, тоже вызывают много вопросов.

— Даже главврач не может просто так уволить врача, — поясняет Самофалов. — У нас есть трудовой кодекс, который защищает сотрудников. Но можно сократить место в целях экономии бюджета или за ненадобностью. Соблюдая при этом все законные формальности: сообщение в профсоюз за три месяца, сообщение сотруднику, выплата ему выходного пособия.

Напомним, что в информационном поле мы наблюдаем сейчас три основных темы: «50 тысяч врачей уволят», «все врачи уехали в Польшу» и «в селах больницы стоят пустые». Что держит врачей, которые могут уехать в Польшу в любой момент, в нашей ужасной системе, где по 5 тысяч гривен зарплаты? Да и откуда их сокращают, если больницы пустуют и врачей не хватает?..

— На самом деле будет сокращено большое количество мест, не людей! — поясняет Самофалов. — Мест, из которых и так далеко не все были заняты. Высока вероятность, что это коснется больше не врачей, а санитаров, младшего персонала. И санаториев, потому что санаторно-курортное лечение, в то время как у нас тысячи людей умирают от инсульта, нам не по карману… нужно расставить приоритеты.

По ком реформа ударит действительно серьезно, так это по психиатрическим заведениям.

— Но тут вопрос в том, кто чем должен заниматься, — напоминает глава межрегионального департамента НСЗУ. — В Одесской областной психиатрической больнице находится большое количество пациентов, которые не получают никакого лечения. И они не социально опасны, просто нуждаются в присмотре. Во всем мире это обеспечивается либо за деньги родственников, либо за счет благотворительности, и только у нас это хотят переложить на государственную медицину.

Реформа реформы: что обещал министр здравоохранения Степанов

Министр здравоохранения Украины сделал ряд громких заявлений: реформа плохо продумана, нужна «реформа медреформы», нужно защитить украинских врачей от увольнения, а больницы — от закрытия… По делу же пока сказано только одно: министр будет добиваться увеличения зарплат медикам на 50% с 1 июня. Как же сейчас формируются зарплаты врачей и почему при увеличении выплат больницам в среднем у многих из рядовых врачей зарплаты упали?

— Деньги от НСЗУ поступают непосредственно на счет больницы, — рассказывает Самофалов. — Зарплаты врачей формирует главврач на основании коллективного договора, в котором четко прописывается, как формируется зарплата и кому за что идет надбавка. Надбавки к минимальной ставке могут идти как за количество выполненных операций, так и за научную работу, например. К сожалению, во многих случаях этот договор принимается без трудового коллектива, что является нарушением.

Очевидно, против врачей работает и тот печальный факт, что большинство из них элементарно не способны отстаивать свои права, принятые в коллдоговоре. Но это уже вопрос взросления и юридической грамотности, а не эмоционального шантажа и объявления голодовок.

А теперь повторим схему: больница подает заявку в НСЗУ — получает от НСЗУ плату за заявленные и предоставленные медуслуги населению — главврач распределяет деньги согласно коллективного договора.

На каком этапе этой схемы министр здравоохранения планирует (и реально может) «повысить зарплаты на 50%», не ясно. В НСЗУ на этот счет информации пока тоже нет. Остается предположить, что речь идет о параллельном бюджетном финансировании.

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Но есть вещи, которые мы знаем и без НСЗУ. Не умаляя героизма и профессионализма отдельных врачей, мы понимаем, что жить по-прежнему, приговаривая «вы же знаете, как нас финансирует это проклятое государство» и регулярно получая «на карман», для многих гораздо удобнее, чем соответствовать стандартам и вести отчетность, добиваясь достойной оплаты труда.

Только цифры

Бюджет НСЗУ на 2020 год — 72 млрд гривен, из которых:

«Первичка» (поликлиники и семейные врачи) — 14 млрд

«Вторичка» (больницы, диспансеры) и «экстренка» («скорая) — 48 млрд

260 млн гривен

получили больницы Одесской области за апрель

в рамках Программы медицинских гарантий

91 медучреждение законтрактовано

в Одесской области

Город Одесса на 4-м месте среди городов Украины

по количеству выплат за апрель от НСЗУ: 180 млн грн