Загрязнение воды и воздуха в Одессе: что сообщают об этом профильные инстанции?

Городские экологические службы регулярно берут пробы морской воды и следят за состоянием воздуха. В последние дни появляются тревожные сообщения после мониторинга окружающей среды. Мы решили подробнее узнать о ситуации.

Как сообщили нам в Департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, с повышением температуры начинается обычный процесс цветения водорослей.

– Такое явление происходит ежегодно в июле-августе. Ничего катастрофичного в этом нет. В такой воде можно купаться. Единственные неприятности, которые они доставляют – это проблемы чисто эстетического характера, когда начинается гниение этих водорослей, – рассказала первый заместитель директора департамента Валентна Дацюк.

По её же словам, коммунальному предприятию, которое обслуживает побережье, поставлена задача своевременно убирать водоросли с берега.

В пресс-службе Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области рекомендуют воздержаться от купания в такой воде, так как водоросли разлагаются не только на песке, но и в самой воде под воздействием высокой температуры. Из-за чего выделаются вредные вещества. Особенно не рекомендуют купаться детям.

Также Департамент экологии опубликовал мониторинг воздушного бассейна в городе. В некоторых участках Одессы концентрация вредных веществ незначительно увеличена.

В добавок, как мы выяснили, одесситы могут пожаловаться на неприятный запах в воздухе. Чаще всего с таким сталкиваются жители домов, расположенных рядом с заводами и другими промышленными предприятиями. Департамент экологии направит передвижную лабораторию для проведения замеров. Три такие жалобы уже зафиксированы в разных районах.

Фото: Артем Виноградов