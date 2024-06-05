Пустые залы и картины в упаковках: почему вся коллекция одесского музея оказалась за границей

Пустые залы и картины в упаковках: почему вся коллекция одесского музея оказалась за границей

Война не щадит ни людей, ни произведения искусства. И шедевры из коллекции Одесского музея западного и восточного искусства, подобно беженцам, находятся на выставках за границей, подальше от войны. Поэтому сейчас здесь проходят современные показы и лекции, которые читают научные сотрудники. И если в мирное время визит в музей через главные двери и со служебного входа разительно отличался и по эмоциям, и по впечатлениям, то сейчас вызывает одинаковое ощущение боли и какого-то сиротства. Мы хотели показать то, что не смогут увидеть обычные посетители — как работают сотрудники музея, его мастерские, службы, хранилища. Возможно, если бы не война, фотоэкскурсия была бы гораздо интереснее и ярче. Однако впечатление от того, что мы увидели, неожиданно оказалось намного сильнее, чем в мирное время…

музей западного и восточного искусства

Буквально за неделю до войны в реставрационных мастерских собирались делать ремонт, и реставраторов выселили в опустевшие экспозиционные залы. Это выставочное помещение — один из них, но сейчас здесь временно работают художники-реставраторы. Конечно, этот зал не годится под реставрационную мастерскую — тут нет воды, работает только одна розетка, но высококлассным специалистам музея приходится с этим мириться и работать.

музей западного и восточного искусства

Так упаковывают картины — заворачивают в специальную бумагу, а потом складывают в ящики, чтобы убрать их из зала. Но находиться в герметичных ящиках картины все время не могут, это вредит произведениям искусства. Нам объяснили, что живопись время от времени нужно выставлять — она должна дышать, видеть солнечные лучи. Поэтому военное время для картин так же губительно, как и для всего живого.

музей западного и восточного искусства

Так сейчас выглядят многие экспозиционные залы. Вся коллекция музея, его золотой фонд, в настоящее время находится на выставках в Берлине и Вильнюсе.

музей западного и восточного искусства

Опустевшие экспозиционные залы. Рамы, сложенные на полу залов, без картин, напоминают остовы кораблей, выброшенных на берег штормовым ветром. Но, в отличие от погибших кораблей, у них есть надежда — ведь рано или поздно картины обязательно вернутся и вновь займут свое место в родных рамах на музейных стенах.

музей западного и восточного искусства

В этом зале находится вся музейная мебель из разных залов.

музей западного и восточного искусства

Деревянный секретер, который после реставрации привезли из Киева.

музей западного и восточного искусства

Кабинетный шкафчик в готическом стиле, XIX век.

музей западного и восточного искусства

К 100-летию музея сотрудники готовят традиционную выставку подарков — того, что подарили коллекционеры, художники, друзья музея. Такая выставка проходила и раньше, пополнится коллекция новыми произведениями и в этот раз.

музей западного и восточного искусства

Так оформляют графические листы — они были обычными листами, а теперь станут экспонатами. Многие из них подарила музею реставратор графики художественного музея Галина Шувалова, есть произведения одесского мастера Виктора Ефименко — серия офортов «Слово о полку Игореве».

музей западного и восточного искусства

Некоторые залы открыты, здесь проходят выставки современных художников и фотографов. Например, фотовыставка Полякова «Поза часом» или выставка, посвященная Шевченко, которая проходит в музее с марта. Есть выставка Музея современного искусства, которому сейчас негде выставлять свои работы, там можно увидеть произведения творческой молодежи из Киева.

музей западного и восточного искусства

Мы шли по опустевшим залам, в которых гулко раздавались шаги. Исчез неповторимый музейный запах — еле уловимая смесь мастики, краски и еще чего-то особенного, что смутно ощущается в воздухе и «живет» только среди старинных вещей. Но музей не сдается — он жив и борется, стремится к свету и помогает в этом нам.

музей западного и восточного искусства

Наверное, лучше было не оглядываться. Впечатление осталось грустное до слез, а музей напомнил нам хорошо знакомый дом, который покинули близкие друзья. Но мы верим, что они вернутся, помогаем приблизить это время и не теряем надежду…

Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
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