Порожні зали і картини в упаковках: чому вся колекція одеського музею опинилася за кордоном

Порожні зали і картини в упаковках: чому вся колекція одеського музею опинилася за кордоном

Війна не щадить ні людей, ні твори мистецтва. І шедеври з колекції Одеського музею західного і східного мистецтва, подібно до біженців, перебувають на виставках за кордоном, подалі від війни. Тому зараз тут відбуваються сучасні покази та лекції, які читають наукові співробітники. І якщо в мирний час візит до музею через головні двері та зі службового входу разюче різнився і за емоціями, і за враженнями, то зараз викликає однакове відчуття болю та якогось сирітства. Ми хотіли показати те, що не зможуть побачити звичайні відвідувачі — як працюють співробітники музею, його майстерні, служби, сховища. Можливо, якби не війна, фотоекскурсія була б набагато цікавішою та яскравішою. Однак враження від того, що ми побачили, несподівано виявилося набагато сильнішим, ніж у мирний час…

музей західного та східного мистецтва

Буквально за тиждень до війни в реставраційних майстернях збиралися робити ремонт, і реставраторів виселили в спорожнілі експозиційні зали. Це виставкове приміщення — одна з них, але зараз тут тимчасово працюють художники-реставратори. Звісно, ця зала не годиться під реставраційну майстерню — тут немає води, працює лише одна розетка, але висококласним фахівцям музею доводиться з цим миритися і працювати.

музей західного та східного мистецтва

Так упаковують картини — загортають у спеціальний папір, а потім складають у ящики, щоб прибрати їх із залу. Але перебувати в герметичних ящиках картини весь час не можуть, це шкодить творам мистецтва. Нам пояснили, що живопис час від часу потрібно виставляти — він має дихати, бачити сонячне проміння. Тому воєнний час для картин так само згубний, як і для всього живого.

музей західного та східного мистецтва

Так зараз виглядають багато експозиційних залів. Уся колекція музею, його золотий фонд, нині перебуває на виставках у Берліні та Вільнюсі.

музей західного та східного мистецтва

Спорожнілі експозиційні зали. Рами, складені на підлозі залів, без картин, нагадують остови кораблів, викинутих на берег штормовим вітром. Але, на відміну від загиблих кораблів, у них є надія — адже рано чи пізно картини обов’язково повернуться і знову займуть своє місце в рідних рамах на музейних стінах.

музей західного та східного мистецтва

У цьому залі знаходяться всі музейні меблі з різних залів.

музей західного та східного мистецтва

Дерев’яний секретер, який після реставрації привезли з Києва.

музей західного та східного мистецтва

Кабінетна шафка в готичному стилі, XIX століття.

музей західного та східного мистецтва

До 100-річчя музею співробітники готують традиційну виставку подарунків — того, що подарували колекціонери, художники, друзі музею. Така виставка проходила і раніше, поповниться колекція новими творами і цього разу.

музей західного та східного мистецтва

Так оформляють графічні аркуші — вони були звичайними аркушами, а тепер стануть експонатами. Багато з них подарувала музею реставраторка графіки художнього музею Галина Шувалова, є твори одеського майстра Віктора Єфименка — серія офортів «Слово о полку Ігоревім».

музей західного та східного мистецтва

Деякі зали відкриті, тут проходять виставки сучасних художників і фотографів. Наприклад, фотовиставка Полякова «Поза годиною» або виставка, присвячена Шевченку, яка триває в музеї з березня. Є виставка Музею сучасного мистецтва, якому зараз ніде виставляти свої роботи, там можна побачити твори творчої молоді з Києва.

музей західного та східного мистецтва

Ми йшли спорожнілими залами, у яких гулко лунали кроки. Зник неповторний музейний запах — ледве вловима суміш мастики, фарби та ще чогось особливого, що невиразно відчувається в повітрі й «живе» тільки серед старовинних речей. Але музей не здається — він живий і бореться, прагне до світла і допомагає в цьому нам.

музей західного та східного мистецтва

Напевно, краще було не озиратися. Враження залишилося сумне до сліз, а музей нагадав нам добре знайомий дім, який покинули близькі друзі. Але ми віримо, що вони повернуться, допомагаємо наблизити цей час і не втрачаємо надію…

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ
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