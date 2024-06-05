Российская ракета попала по курортному поселку в Одесской области: подробности

Информации, пострадали ли люди, из официальных источников не поступало. А в Одесской областной прокуратуре сообщили, что там начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В настоящее время следственные ведомства документируют последствия.

В сообщении прокуратуры говорится, что, по данным следствия, 05 июня около 17:00 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины.

Враг попал по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователем УСБУ документируют очередное военное преступление РФ.

Напомним, что сегодня днем, в среду, 5 июня 2024 года, российские войска в очередной раз совершили военное преступление, когда атаковали территорию Одесской области баллистической ракетой. Взрыв был громкий, его хорошо слышали жители южной части Одессы.

Воздушную тревогу объявили в 16:56. Сообщалось, что существует угроза ударов баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

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Фото — Одесская областная прокуратура